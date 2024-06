Euro 2024, l'Italia passa il turno se...

Senza troppi giri di parole: l'Italia questa sera nella sfida contro la Croazia deve puntare alla vittoria. I tre punti, infatti, garantirebbero agli azzurri di Luciano Spalletti il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024, da seconda classificata (quindi come avversario si ritroverebbero la Svizzera). Alla squadra capitanata da Gigio Donnarumma, in verità, basterebbe anche un pareggio nel match in programma alle ore 21.00 a Lipsia.

Ma andiamo con ordine e partiamo con le certezze: gli azzurri possono qualificarsi solamente come secondi o terzi del gruppo B; in caso di secondo posto, affronterebbero la seconda del girone D, ovvero la Svizzera, che ieri ha pareggiato con la Germania.

E se l'Italia perdesse? La qualificazione agli ottavi di finale potrebbe essere ancora raggiungibile. Nel dettaglio, la Nazionale potrebbe passare tra le migliori terze, a patto che l'Albania stasera non batta la Spagna (già qualificata come prima del girone). In caso contrario sarebbe esclusione sicura e flop totale: chiuderemmo, infatti, il girone da quarti con 3 punti alle spalle di Spagna a 6, Croazia e Albania a 4. Se invece l'Albania non vincesse contro le Furie Rosse, saremmo terzi e a quel punto bisognerebbe valutare la situazione delle terze degli altri gironi, tenendo anche conto della differenza reti. Insomma, uno scenario da scongiurare per evitare antipatici calcoli.

Come si stabiliscono le migliori terze di Euro 2024

I criteri per stabiliresono i seguenti: maggior numero di punti nel girone, miglior differenza reti nel girone, maggior numero di gol segnati nel girone, maggior numero di vittorie nel girone. E, se ancora ci fosse equilibrio assoluto, sarebbe determinante la disciplina, ossia: -3 punti per ogni espulsione, -1 per ogni ammonizione, -3 espulsione per doppio giallo. Infine, varrebbe la migliore posizione nel Ranking.

Ricordiamo che Italia-Croazia inizierà questa sera alle ore 21.00. Appuntamento, come sempre, in diretta su RTL 102.5 per vivere tutte le emozioni di una serata che ci auguriamo sia fortunata.