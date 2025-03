Elio Corno è morto, addio al giornalista tifoso dell'Inter

È morto a 78 anni il giornalista sportivo Elio Corno.

Nato a Milano il 25 aprile 1946, grande tifoso interista e volto popolare delle tv private, era stato per lungo tempo responsabile delle pagine sportive de Il Giornale e caporedattore a La Gazzetta dello Sport.

Elio Corno in tv

La popolarità televisiva per Corno era arrivata soprattutto grazie alle partecipazioni a Il Processo di Aldo Biscardi.

A TeleLombardia, inoltre, era presenza molto assidua della trasmissione cult Qui studio a voi stadio.

Qui era nata la coppia di fatto con il rivale Tiziano Crudeli, giornalista tifoso milanista.

L'ultimo programma a cui aveva preso parte Corno era stato Diretta Stadio su 7 Gold.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani su X poco fa lo ha ricordato così:

"Caro Elio. Abbiamo riso e ci siamo arrabbiati, abbracciati e tolti il saluto. Abbiamo fatto vacanze insieme e ignorati per anni. Poi mi hai chiamato: come stai? Volevamo dirci molte più cose, come amici che si vogliono bene anche da offesi. Eri un fuoriclasse in tv. Che dolore".

Elio Corno: il saluto della figlia Aurora

Aurora Corno, la figlia del giornalista, ha postato un messaggio social ringraziando gli utenti che in queste ore hanno ricordato con affetto il papà:

"Ciao a tutti,

innanzitutto grazie per l’affetto verso papà… sto leggendo tutti i messaggi e, da figlia, vi ringrazio infinitamente.

Qualora voleste salutarlo un’ultima volta, papà sarà ad Arona (No) presso la casa funeraria Rossi, via Isonzo 6, fino a giovedì.

Orari:

Oggi dalle 14 alle 18.00

Martedì dalle 8.30 alle 18.00

Mercoledì dalle 8.30 alle 18.00

Giovedì dalle 8.30 alle 18.00."

La morte nel giorno del compleanno dell'Inter

Romantica coincidenza o segno del destino: Elio Corno è morto ieri, nel giorno del 117esimo compleanno dell'Inter.

Il club nerazzurro, infatti, è nato il 9 marzo 1908.