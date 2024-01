"E' già successo che il mio numero venisse divulgato...": cosa racconta Lazza prima di Sanremo

Lazza, che lo scorso anno è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2023, ha deciso di far chiarezza con una Ig stories. Il cantante, spesso ospite nei nostri studi, ha svelato di aver ricevuto chiamate di continuo da parte di un fan (anonimo) che avrebbe avuto il suo numero, il suo indirizzo. Il cantate ha deciso di fare una denuncia per tutelarsi.

VI RACCONTIAMO QUELLO CHE E' SUCCESSO

Chiamate su chiamate. Tutto per avere un selfie, il fan (anonimo) avrebbe agito in questo modo. Ripetutamente

"Facciamo chiarezza. Non è questione di mettere nei guai un fan per aver chiesto una foto, indipendentemente dalla modalità con cui è stata chiesta. E' questione di risalire all'identità di una persona che: ha recuperato il numero perché, a suo dire, lavora in una compagnia telefonica; mi ha tartassato di chiamate in cui mi ricordava che aveva l'indirizzo di casa mia, della mia famiglia e altre informazioni sensibili, e vi assicuro che erano corrette; ha fatto tutto senza mai metterci la faccia. E' già successo in passato che il mio numero venisse divulgato, non è un problema. Fa parte del gioco. Non fa parte del gioco mettere in mezzo la mia famiglia o persone a me care"., scrive Lazza in una Ig stories.

"Per quanto riguarda i giornali/magazine, sarebbe bello vedere che riportassero i fatti per quelli che sono, sti titoli clickbite creano solo odio e disinformazione, facendo a me una brutta pubblicità. I miei c...i per strada me li sono sempre andati a risolvere, chi deve sapere le cose le sa. Tutelare una famiglia è una cosa diversa", continua.

IL RITORNO A SANREMO

Lazza torna a Sanremo, chiamato da Amadeus. Dopo aver sfiorato la vittoria lo scorso anno, il cantante di "Cenere" si esibirà sul palco di piazza Colombo (a due passi dal teatro). Lazza è stato ospite del Power hits estate di Rtl 102.5 a Verona e del Future hits live di Radio Zeta, è un momento d'oro.

GUARDA SU RTL102.5 PLAY L'ESIBIZIONE DI LAZZA ALL'ARENA DI VERONA (CLICCA QUI)