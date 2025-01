E’ morta Marianne Faithfull, musa e icona della Swinging London, storica fidanzata di Mick Jagger

Il mondo della musica e del cinema piange la morte di Marianne Faithfull. La leggendaria cantautrice e attrice britannica si è spenta oggi a Londra all'età di 78 anni. A lungo ha combattuto con diversi problemi di salute. Divenne famosa per il suo ruolo di musa dei Rolling Stones e soprattutto come icona della Swinging London, lasciando un'impronta indelebile nella cultura popolare degli anni '60 e '70.





Una nobile austriaca

Marianne Faithfull è nata il 29 dicembre 1946 a Londra. La sua era una famiglia di nobiltà austriaca per parte di madre. Trascorse però la sua giovinezza in un ambiente modesto. A diciassette anni si trasferì nella capitale britannica, dove incontrò Andrew Loog Oldham, manager dei Rolling Stones, che la introdusse nel mondo della musica. Nel 1964, Faithfull divenne celebre con la canzone "As Tears Go By", che Mick Jagger e Keith Richards scrissero per lei. Il brano raggiunse la Top 10 in Gran Bretagna. Fu l’inizio di una carriera straordinaria.





La carriera

Marianne Faithfull ha avuto una carriera eclettica passando dal mondo della musica a quello del cinema. I suoi album mescolavano folk e rock, ottennero un grande successo. Il suo talento di attrice la portò a recitare in film come “Una storia americana” del 1966 di Jean-Luc Godard e “Nuda sotto la pelle” del 1968, accanto a star come Orson Welles e Alain Delon. Una tumultuosa relazione con Mick Jagger, segnò la sua carriera nel 1970, ispirando alcune delle canzoni più celebri dei Rolling Stones, come “Wild Horses” e “Sister Morphine”. Ben 21 gl ialbum pubblicati nel corso degli anni dall’artista londinese. Inoltre ha collaborato con artisti di calibro come Nick Cave, Beck, Damon Albarn e i Metallica. Nel mondo del cinema, ha interpretato ruoli significativi in serie come “Absolutely Fabulous”* e nel film “Marie Antoinette” di Sofia Coppola, interpretando l'Imperatrice Maria Teresa.





La vita privata

Alla notorietà nel mondo della musica e nel cinema, la sua privata di Marianne Faithfull è stata segnata soprattutto dalle dipendenze e da molte difficoltà personali. Persa la custodia del figlio, nel 1970, si ritrovò a vivere per le strade di Soho, Londra. Malgrado tutto riuscì a riprendersi. Nel 1976 l'album “Dreamin' My Dreams” e nel 1979 con il celebre “Broken English”, la sua carriera svoltò verso synth-pop e post-punk. Negli ultimi anni, ha vissuto a Parigi. Nel 2015 scrisse il brano “They Come at Night”, dopo l'attacco terroristico al Bataclan di Parigi.