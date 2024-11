Ecco qual è, secondo uno studio, la destinazione migliore per superare una crisi d’amore

Amore finito, lacrime, fazzoletti e grande spaesamento. Poi, però, la voglia di ricominciare, di ritrovare se stessi e il proprio equilibrio psico-fisico. Quale soluzione migliore, per uscire da una sensazione di chiusura con il mondo, se non quella di fare le valigie e partire, per ritrovare se stessi e “guarire” dalle pene d’amore? Una classifica pubblicata nei giorni scorsi indica anche quali sono le destinazioni migliori per superare le crisi “di cuore”.





Natura, cultura, vita notturna: i criteri della classifica

Miss Tourist, sito web di viaggi e turismo, ha elencato le destinazioni ideali per superare una crisi d’amore. Diversi i criteri presi in considerazione: benessere, corsi e workshop, possibilità di fare shopping, ristoranti, accesso alla natura, tour culturali, vita notturna, cordialità, sicurezza e convenienza. "Viaggiare dopo una rottura può essere uno dei modi più terapeutici per trovare conforto e riacquistare un senso di sé. Queste scoperte sottolineano le vaste opportunità che il mondo offre per la guarigione e nuovi inizi", ha spiegato Yulia Saf, fondatrice di Miss Tourist.





Le destinazioni scelte (c’è anche l’Italia)

Al primo posto della classifica troviamo la Grecia: meta perfetta – a quanto pare – per liberarsi dai problemi sentimentali. Indicatori molto alti in tema di benessere (9,3 servizi ogni 100.000 abitanti) e di shopping (27,5 negozi per chilometro quadrato). Al secondo posto della top ten, il Portogallo, fra cultura, paesaggi e (anche in questo caso) benessere. Nella classifica delle migliori destinazioni c’è anche l’Italia, che si colloca al quarto posto.





La classifica completa delle destinazioni

Ecco la classifica completa delle destinazioni per rimettersi in forma post-“rottura” sentimentale.

Grecia

Portogallo

Singapore

Italia

Spagna

Regno Unito

Irlanda

Svizzera

Giappone

Australia