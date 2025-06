Anna Tatangelo è incinta: il secondo figlio in arrivo e il mistero sul padre

Anna Tatangelo ha sorpreso tutti con una notizia inaspettata: è in dolce attesa del suo secondo figlio. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram, accompagnato da una foto in bianco e nero in cui la cantante accarezza teneramente il pancione. Uno scatto intimo, delicato, che ha emozionato migliaia di follower.

«Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande», ha scritto Tatangelo, senza però fare menzione del padre del bambino.





IL MISTERO SUL PADRE DEL BAMBINO

Subito dopo l’annuncio, i social si sono scatenati con una sola domanda: chi è il padre del bambino? La cantante, oggi 38enne, non ha ufficializzato alcuna relazione negli ultimi mesi. Tuttavia, nel novembre 2024, era stata paparazzata in compagnia di Giacomo Buttaroni, 29 anni, ex calciatore e attuale allenatore della Roma City FC.

I due erano apparsi sorridenti e complici, ma nessuna conferma era mai arrivata sulla loro relazione. Il loro legame sarebbe nato dopo la fine della storia tra Tatangelo e il modello Mattia Narducci, relazione durata poco più di un anno.

Secondo alcune indiscrezioni, Giacomo e Anna si frequenterebbero da tempo, mantenendo però la relazione lontana dai riflettori per discrezione e rispetto della loro privacy.





CHI È GIACOMO BUTTARONI?

Nonostante l’interesse mediatico, di Giacomo Buttaroni si sa ancora poco. Romano, 29 anni, ha fondato il club sportivo Off Season Roma Eur e guida la Juniores Nazionale del Roma City FC. Il suo passato da calciatore è stato interrotto da un grave infortunio, ma la passione per il calcio lo ha spinto a rimanere nel mondo dello sport come allenatore.

Al di fuori del campo, Buttaroni mantiene un basso profilo: il suo account Instagram è privato, e non è mai apparso pubblicamente al fianco della cantante, né ha rilasciato dichiarazioni sulla presunta relazione.





IL PERCORSO SENTIMENTALE DI ANNA TATANGELO

Dopo la fine della lunga e intensa storia con Gigi D’Alessio, con cui ha avuto il figlio Andrea nel 2010, Anna Tatangelo ha vissuto diverse relazioni, tutte finite sotto i riflettori. Dopo un anno con il rapper Livio Cori e una successiva relazione con il modello Mattia Narducci, sembrava che la cantante avesse trovato una nuova serenità.

Con il presunto legame con Buttaroni, avvenuto dopo l’autunno del 2024, la cantante ha scelto la discrezione, preferendo non commentare pubblicamente. Questo rende l’annuncio della gravidanza ancora più sorprendente e ricco di significati personali.





I FAN TRA ENTUSIASMO E CURIOSITÀ

La notizia ha scatenato un’ondata di affetto. Tra i commenti, oltre agli auguri di colleghi come Elettra Lamborghini e Sabrina Salerno, molti fan si dicono emozionati per questo nuovo capitolo della vita della cantante. Tuttavia, la curiosità resta: chi è davvero il padre del bambino? E quando la coppia deciderà di condividere la loro storia con il pubblico?

Per ora, Anna Tatangelo ha scelto il silenzio. Ma ha detto tutto con uno scatto e una frase che racchiude una nuova vita, un nuovo amore e un nuovo inizio.