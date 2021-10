Ed Sheeran ed Elton John insieme questo Natale: è stato annunciato il loro primo duetto, in uscita a dicembre

Chissà se anche quest’anno All I want for Christmas is you sarà il singolo più riprodotto della stagione natalizia. Due grandi del pop hanno annunciato la loro prima collaborazione, un vero e proprio regalo di Natale per i fan: Ed Sheeran ed Elton John uniranno le forze per il loro primo duetto. Ancora non si sa però né il titolo né la data esatta di uscita, che dovrebbe essere però intorno a Natale.

UN NATALE SPECIALE

“Aspettate fino a dicembre. Poi vedrete. Sarà fantastico”. A dare la notizia è stato proprio il cantante di Bad Habits, in un’intervista per un’emittente olandese. Sheeran ha svelato tutti i retroscena che hanno portato a questa collaborazione. Il tutto è nato l’anno scorso, quando il singolo del 1973 Step Into Christmas di Elton John era finito per la prima volta nella Top 10 del Regno Unito. A quel punto, John avrebbe chiesto del cantante di Halifax: “Elton mi ha telefonato il giorno di Natale per farmi gli auguri. Mi chiama quasi ogni giorno”. A quel punto poi, l’autore di Your Song si sarebbe fatto prendere dall’entusiasmo per il nuovo risultato raggiunto: “Ha detto: Step Into Christmas è al numero 6 in classifica! Ho 74 anni e vado ancora forte. Voglio fare un’altra canzone di Natale, la farai con me?”. In un primo momento Sheeran avrebbe temporeggiato: una canzone natalizia non necessariamente fa gola a tutti gli artisti. Ma cogliere l’attimo è importante, e lo è ancora di più se la proposta arriva direttamente da Elton John.