Laura Pausini presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Ciao”: «Per essere felice mi basta stare su un palco. Il singolo racconta come lasciare andare un rapporto senza litigare»

Laura Pausini è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Fulvio Giuliani e Cecilia Songini per presentare “Ciao”, il nuovo singolo uscito per Warner Music. In radio dal 27 settembre, il brano, disponibile anche in versione spagnola (“Chao”), è stato scritto da Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Laura Pausini, Antonio Di Martino e Anice, e rappresenta la fotografia di una sofferenza consapevole, non schivata, non ignorata o rinnegata, e che una volta attraversata, respirata fino in fondo, porta alla libertà. Prodotto da Fraser T Smith (già produttore di Adele e Drake tra gli altri) e Paolo Carta, “Ciao” è un brano trascinante, dalle sonorità clubbing, che ipnotizza dal primo ascolto.

«“Ciao” ha una storia molto particolare. In realtà, non dovevo uscire con questo singolo. Poi, ad agosto, mi è arrivata questa demo scritta da Sam Smith con Fraser T Smith, e mi sono detta: ‘Ho voglia di scrivere una canzone’. Volevo fare qualcosa di opposto rispetto alla musica che era arrivata, con vibes un po’ club e ballabile. Volevo una canzone che raccontasse, con parole molto semplici, come lasciare andare una relazione senza litigare, cosa che per me era impensabile», racconta Laura Pausini a RTL 102.5. «Nel mio caso, non si tratta di una storia d’amore, ma di un’amicizia con una persona con cui lavoravo. È successo che, improvvisamente, non eravamo più d’accordo e non vedevamo più la stessa strada davanti a noi. Ci siamo divise, e oggi siamo più in contatto di prima. Questa cosa andava raccontata perché, solo con gli anni che passano, capisci che ci sono regole che ti dai e che possono essere cambiate. La canzone racconta questo cambiamento», continua.

LA PRESENTAZIONE DI “CIAO” CON UNO SPECIALE SILENT PARTY

"Ciao" è stato presentato il 24 settembre a Milano con uno speciale silent party a bordo di un double deck personalizzato, che ha ospitato in anteprima media, influencer e centinaia di fan accorsi per salutare l'artista per le strade della città. “Eravamo tutti lì a ballare, tutti con le cuffie. Non conoscevano la canzone; era la prima volta che vedevo la razione del pubblico che ascolta una mia canzone per la prima volta”.

IL VIDEOCLIP

Ad accompagnare l'uscita di “Ciao” un videoclip di forte impatto visivo che segna il ritorno della collaborazione con Gaetano Morbioli, regista dei video più noti dell'artista. La direzione artistica per le coreografie è affidata a Luca Tommassini, che insieme a Laura punta a celebrare la libertà in tutte le sue forme. Lo storyboard, disegnato a mano dalla stessa Laura, riflette la sua visione scenica e coreografica in ogni scena. Dalla scelta degli abiti, curata da Susanna Ausoni, al corpo di ballo, fino alla leggerezza dei movimenti e delle immagini, il video si distingue anche per un tocco audace: Laura sfoggia un inedito caschetto biondo. “Quando gli esseri umani fanno questo tipo di cambiamento a livello relazionare succede che hanno dei cambiamenti anche fisici, e quindi ho detto: ‘Approfitto e mi faccio bionda’”

“ANIME PARALLELE” È NOMINATO AI LATIN GRAMMY® AWARDS

“Ciao” arricchisce la digital tracklist dell’album "Anime Parallele", che ha recentemente ricevuto una nomination ai Latin GRAMMY® Awards nella categoria “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional”. Per l'occasione, si aggiungono anche i brani "Nemica" (scritto da Pausini, Carta ed Ettorre) e "All’amore nostro", composto da Aiello. Questi brani, mai pubblicati prima in versione digitale, arricchiscono ulteriormente un album già speciale, legato al trentennale della carriera dell'artista.

A completare l'opera si aggiunge un secondo inedito, “Ti porterai lontano”, scritto per Laura da Levante. A RTL 102.5, Laura racconta: «Un po’ di anni fa ho fatto un post per il compleanno di mia sorella Silvia, dove le dicevo che io per lei ci sarò sempre, perché sarà per sempre la mia piccola. Il giorno dopo mi arriva una canzone fatta e finita, scritta da Levante. Mi ha detto che aveva letto questo post e voleva dedicarmela. Io l’ho cantata subito al pianoforte e l’ho regalata a mia sorella, che è la più grande fan di Levante. Immaginate ricevere una canzone cantata da sua sorella e scritta dalla propria cantante preferita. È molto emozionante perché si sente tanto la scrittura di Levante ed è una canzone molto vera. L’ho conservata e volevo che le persone l’ascoltassero in un momento particolare della mia vita. Sono molto felice ora perché tutto ciò che è successo è stato inaspettato».

IL RICORDO DEGLI INIZI

Durante l’intervista a RTL 102.5, Laura Pausini ricorda i suoi inizi e il ruolo di Pippo Baudo: «Nel ’93 incontrai per la prima volta Baudo. I miei ricordi legati alla mia carriera iniziano con lui; Pippo era ed è il più grande di tutti. Veniva ad ascoltare noi giovani, ci dava dei consigli e ci dava coraggio. Mi ha fatto entrare nella sua famiglia; per 15 anni l’ho un po’ sofferto, è l’unico che mi metteva un po’ di ansia. Baudo mi ha cambiato la vita: quando ho fatto Sanremo, era il direttore artistico. Anche quando ho fatto “Strani amori”, in realtà avevo portato un’altra canzone, ed è stato lui a scegliere quel brano; ha avuto ragione».

LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024

L'uscita di “Ciao” anticipa l’ultima leg del LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024, la tournée da record. Dopo il successo nei palazzetti italiani e una serie di sold out in Europa, Sud America e negli Stati Uniti, dove ha registrato il tutto esaurito in città come Houston, Los Angeles, Miami e New York. Dall’inizio di questo imponente live sono stati 450.000 i fan accorsi a gremire i concerti dell’artista italiana più premiata al mondo, e che mantiene il suo status di bandiera della musica italiana nel mondo. Un vero punto fermo al vertice del panorama musicale internazionale, dopo 30 anni di una carriera imbattibile, che attraversa intere generazioni e nel live riesce addirittura a superare i suoi stessi traguardi. Artista italiana più premiata al mondo, con una carriera trentennale che attraversa generazioni, Pausini continua a dominare la scena musicale internazionale. Laura Pausini nell'ultimo anno ha registrato un incremento del 25% nei paganti ai suoi concerti, battendo i propri record precedenti.

L'ultimo capitolo del tour, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, partirà con due date all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra e toccherà diverse città europee e italiane, tra cui Roma e Milano, dove sono previste sei date. Il tour si concluderà con uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima tappa di una tournée che include anche Eboli, Bari, Livorno, Pesaro, Torino, e città europee come Marsiglia, Malaga, Ginevra e Belgrado. Il tour è prodotto da Friends&Partners. «Per essere felice basta mettermi sul palco. Per il concerto di Capodanno a Messina, abbiamo preparato uno spettacolo speciale: fino alle 23:30 sarà un concerto normale, ma poi, da mezzanotte in poi, stiamo preparando delle cose pazzesche in cui si ballerà di brutto», svela Laura Pausini a RTL 102.5.