Ed Sheeran, in arrivo il videoclip ufficiale di Galway Girl, le anticipazioni

Redazione Web

12 aprile 2017, ore 12:49

Il cantautore ha terminato le riprese ieri in Irlanda

Ed Sheeran è arrivato in Irlanda per le date del suo tour europeo "Divide Tour", sold out in ogni tappa. L'artista ha già scelto il prossimo singolo, Galway Girl, di cui nelle settimane scorse era stato pubblicato il lyric video, e ha deciso di girarlo proprio in Irlanda a Galway, capoluogo dell'omonima contea. Si sa davvero poco sul video, ma quello che è certo è che le riprese sono state fatte nel sobborgo marino di Salthill e probabilmente vedremo delle scene girate nel caratteristico O'Connor's Famous pub, che ci sembra prestarsi bene come location principale del pezzo.


