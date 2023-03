Edoardo Leo a RTL 102.5: "Se potessi comprerei un po' di tempo, vado a letto tardissimo"

Oggi esce su Netlix, in tutto il mondo, "Era ora". Il film è diretto da Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Barbara Ronchi protagonisti.

“Sto facendo la promozione con gli occhiali da sole, come gli attori americani, ma solo perché ho l’allergia”, dice Edoardo Leo a "W l’Italia" con Angelo Baiguini e Federica Gentile. “Non l’ho diretto io, ma è venuto veramente bene. Si ride tanto e ci si commuove parecchio”, racconta l’attore. "E’ la storia di un uomo che ogni mattina si sveglia e la vita va avanti di un anno. Una storia pazzesca e deve farci capire come fermare il tempo”.

Edoardo Leo è al settimo cielo: “Sono felice che Netflix abbia deciso di farlo uscire in tutto il mondo. Doppiato in ogni lingua. Questo film ti fa riflettere su quanto tempo dedichiamo alle persone, facciamo un lavoro che ci assorbe e ci piace molto. A volte correre dietro alla carriera ci fa pensare, quando ti volti: quante feste di compleanno dei miei figli mi sono perso?”