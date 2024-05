Egitto, spiragli al tavolo negoziale per una prima intesa tra Israele e Hamas

Alti funzionari israeliani riferiscono che, secondo le prime indicazioni, Hamas intenderebbe accettare di portare a termine la prima fase dell'accordo per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, anche in assenza di un impegno ufficiale da parte dello stato ebraico volto a porre fine all’offensiva nella Striscia. Dopo che i media egiziani avevano parlato di progressi significativi, in merito al round negoziale in corso al Cairo, sarebbe stato apparentemente superato lo scoglio rappresentato da uno dei punti più controversi dell’intesa. Il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz ha gelato subito le speranze. "Hamas ancora non ha dato alcuna risposta alla proposta dei mediatori egiziani, suggerisco a tutti di stare calmi in attesa di aggiornamenti ufficiali", ha sottolineato. Forte la pressione degli Stati Uniti, contrari all’intervento di terra a Rafah, per arrivare a una tregua nonostante le ultime dichiarazioni di Netanyahu. Il primo ministro ha detto, lo ricordiamo, che in ogni caso ci sarà l’attacco nell’area al confine con l’Egitto dove sono ammassati gli sfollati palestinesi. Intanto è salito a 6 il numero dei palestinesi uccisi in pesanti scontri armati vicino Tulkarem, in Cisgiordania. Sul posto l'Idf e le forze di polizia hanno operato per oltre 13 ore, nel villaggio di Deir al-Ghusun vicino a Tulkarem, circondando una casa dove si nascondevano i terroristi. L’edificio è stato distrutto, in base a quanto riferito nel primo pomeriggio dai media dello stato ebraico.