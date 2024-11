Elezioni Americane, ecco la previsione dell’Ippopotamo Thailandese

Un semplice gesto, come la scelta di un cesto di frutta, è stato sufficiente per prevedere la vittoria del prossimo presidente degli Stati Uniti d’America. A poche ore dal verdetto finale che decreterà un vincitore tra Kamala Harris e Donald Trump, sui social è comparso un video ironico e molto buffo.





LA SCELTA DELL’IPPOPOTAMO

Il famoso cucciolo di ippopotamo thailandese, Moo Deng, ha scelto Donald Trump come possibile successore di Joe Biden, semplicemente selezionando un cesto di frutta invece di un altro. I cesti, preparati come pasto, contenevano i nomi dei candidati e Moo Deng ha mostrato una preferenza per quello di Trump, attualmente in corsa con i repubblicani. La frutta, in particolare una pitaya, nota anche come "frutto del drago", che si trovava nel cesto associato a Trump, era più grande rispetto a quella degli altri cesti. Lo Zoo di Chonburi, per spiegare la scelta del cucciolo, ha sottolineato questo particolare, facendo così un po' di ironia sulla predizione, che di fatto non fa presagire buone notizie per Kamala Harris, la democratica in lizza. Moo Deng, intanto, è ormai una celebrità sui social grazie a queste simpatiche "previsioni".





LA FINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

I due candidati hanno concluso la lunghissima e durissima campagna elettorale con gli ultimi comizi, orientati prevedibilmente verso gli swing state ritenuti più importanti: Harris ha trascorso le ultime ore in Pennsylvania, dove Trump è approdato dopo una tappa in North Carolina. "Potrebbero essere tra le elezioni più serrate della storia. Conta ogni voto", ha detto Harris nel suo ultimo appuntamento della campagna elettorale. "In queste elezioni abbiamo la possibilità di voltare finalmente pagina rispetto a un decennio di politica guidata da paura e divisione - ha detto da Philadelphia senza citare il rivale Donald Trump - Ne abbiamo abbastanza".

Trump ha offerto il suo repertorio tradizionale, sia in North Carolina che in Pennsylvania: "Siamo in netto vantaggio, tutto ciò che dobbiamo fare è chiudere i conti. Tutto funzionerà alla grande, se andiamo tutti a votare non potranno fare nulla", ha detto il tycoon che ha promesso di "portare l'America" verso "nuove vette di gloria". "Con il vostro voto possiamo risolvere tutti i problemi con cui fa i conti il nostro Paese e portare l'America, il mondo, verso nuove vette di gloria"., ha detto in chiusura di campagna elettorale.





UN VERDETTO IN BILICO

L’esito delle elezioni è molto incerto e probabilmente saranno necessari più giorni per avere un risultato effettivo: quattro anni fa, nel 2020, sono stati necessari quattro giorni per conoscere il nome del vincitore. Se ci fosse una vittoria netta di uno dei due candidati, si potrebbe conoscere l'esito delle elezioni già durante la notte. Uno scenario di questo tipo però non è ritenuto probabile, e il risultato in questo caso è molto incerto, per varie ragioni. È fondamentale monitorare i sette stati chiave, Georgia, Michigan, North Carolina, Arizona, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin, che sono quelli in bilico, in cui si decide tutta la partita.