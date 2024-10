Elezioni americane, Kamala Harris attacca Donald Trump, ecco cosa ha detto la candidata alla presidenza degli Stati Uniti

PROSEGUE LO SCONTRO A DISTANZA HARRIS VS TRUMP

A una settimana dalle elezioni americane, Kamala Harris si rivolge ai sostenitori dall’Ellipse, il luogo di fronte alla Casa Bianca dove, quasi quattro anni fa, Donald Trump radunò i suoi e li incitò a “lottare come dannati,” dando il via agli eventi che culminarono nell’assalto al Congresso. “L’America ha bisogno di una nuova generazione di leader, e io sono pronta,” dichiara la vicepresidente, sottolineando che il Paese non deve piegarsi a chi ambisce al potere assoluto. Harris ricorda che i movimenti come Seneca Falls e Stonewall non hanno lottato invano; non lo hanno fatto per cedere le libertà fondamentali a un altro “tiranno meschino,” ha detto, un chiaro riferimento a Trump.





IL COMIZIO NEL CUORE DELL'ATTENTATO DI CAPITOL HILL DEL 2021

La folla radunata per Harris è visibilmente diversa da quella che seguì l’ex presidente: composta e consapevole, priva dell’euforia rumorosa dei sostenitori di Trump, ma determinata a esprimere sostegno. Secondo la polizia locale, oltre 52.000 persone sono giunte per ascoltare la candidata democratica, con migliaia che, pur di fronte a lunghe attese, non sono riuscite a entrare nell’Ellipse e si sono riversate sul prato antistante, nei pressi dell’obelisco dedicato a George Washington. La partecipazione massiccia, che ricorda quella del 4 luglio, dimostra il peso che questi elettori attribuiscono alle elezioni e la loro preoccupazione per un possibile ritorno dell’era Trump.