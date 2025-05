Elezioni europee, domenica si vota fino alle 23

Urne aperte solo domenica, dalle 7 alle 23, scrutinio immediato. Votano tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni, e sono eleggibili quelli che hanno compiuto 25 anni. E vige un sistema elettorale proporzionale, con soglia di sbarramento al 4%. Eleggeremo 76 membri dell'Europarlamento, anche se solo 73 entreranno subito in carica. Gli altri 3 saranno effettivi solo quando il Regno Unito uscirà dall'Unione. Il territorio è diviso in 5 aree: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole. L'elettore dovrà scegliere semplicemente facendo un segno sul simbolo relativo. Inoltre, può esprimere fino a 3 preferenze, scrivendo il nome dei candidati negli spazi accanto al simbolo. Nel caso di più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Seggi aperti pure per le Amministrative. Quasi 4mila i Comuni coinvolti, 26 i capoluoghi, fra cui Firenze e Perugia, a differenza delle Europee è possibile il voto disgiunto, cioè per un sindaco e per una lista non collegata. Si vota pure in Piemonte per il Governatore e il Consiglio regionale. E c’è la parità di genere, a partire sempre dalle due preferenze. Scrutinio dal giorno successivo​.

