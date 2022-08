Elezioni politiche 2022: le proposte degli schieramenti politici in materia di cinema e audiovisivo

Il 25 settembre è sempre più vicino e i vari schieramenti politici hanno cominciato a presentare i loro programmi elettorali per raccontare le proprie proposte sui temi più disparati. Spiccano su tutti ovviamente l’inflazione, la crisi energetica, la guerra in Ucraina e il lavoro, ma ci sono anche altri aspetti di cui il nuovo governo dovrà irrimediabilmente occuparsi. Uno di questi è il mondo del cinema e degli esercenti cinematografici che, soprattutto negli ultimi anni di pandemia, hanno visto il loro settore completamente messo in ginocchio. Quali sono le ricette che i partiti propongono per risollevare il mondo della cultura e dell'audiovisivo? Passiamo in rassegna le proposte indicate nei vari programmi.

IL CENTRODESTRA E LA VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY

Nel documento unitario presentato dalle forze di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) non viene menzionato direttamente il comparto cinematografico, ma si cita il sostegno al mondo dello spettacolo. Come punto di forza delle proposte culturali, il centrodestra punta sulla valorizzazione del Made in Italy, nella sua tutela e preservazione ma anche nella promozione all’estero. Si sottolinea l’importanza della digitalizzazione “dell'intera filiera del settore turistico e della cultura”.

Se invece si passano in rassegna i programmi dei singoli partiti di Centrodestra, in materia di cinema spicca la Lega che pone l’accento sul problema della pirateria e soprattutto apre al dibattito tra cinema e piattaforma, per regolamentare lo sviluppo e la crescita di queste due realtà.

IL CENTROSINISTRA IN CONTINUITA’ CON LA POLITICA DI FRANCESCHINI

Il programma del Centrosinistra viene completamente demandato al Partito Democratico che, al mondo del cinema, riserva un paragrafo dove, sostanzialmente, si ravvisa una continuità con l’operato del Ministro della Cultura Dario Franceschini. Grande importanza al Tax Credit, al rilancio delle sale cinematografiche e teatrali, e in ultima istanza il riconoscimento della funzione culturale dei locali di musica live.