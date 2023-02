Elodie a RTL 102.5: "Nella mia docu-serie volevo raccontare qualcosa di semplice, sono affascinata dalla normalità"

Di ritorno dall’esperienza sanremese Elodie è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Durante ‘The Flight’, Elodie ha raccontato in radiovisione la nuova docu-serie di Prime Video “Sento ancora la vertigine” e il nuovo album “Ok. Respira”, contenente “Due”, fra i brani in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo.

IL FESTIVAL DI SANREMO E IL PRIMO FORUM DI ELODIE

Elodie ha partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Due”, scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, la stessa Elodie e Katoo, che ha anche prodotto il brano insieme a Dardust. «Ho avuto qualche giorno per riprendermi da Sanremo, ma mi svagherò poi, ho già ripreso a lavorare in studio. Dopo i trent’anni la vita cambia, la mattina mi sveglio con un obiettivo, sento la responsabilità del lavoro, per me e per chi ho intorno», racconta Elodie a RTL 102.5. «Sono molto contenta di questo Sanremo, mi sono impegnata tanto. È stato come un processo, passo dopo passo ho capito come fare questo lavoro, soprattutto ho capito come adattarlo a ciò che sono io. Ora ho trovato una routine e lo faccio con dedizione», continua. Nella serata cover Elodie si è esibita insieme alla rapper BigMama duettando con il brano “American Woman” di Lenny Kravitz, cover dei The Guess Who del 1970. «Con “American Woman” mi sono divertita tantissimo. Su quelle scale con i tacchi, con quella pelliccia, ci ho creduto tantissimo. Vedi quella scala e dici “questo è il mio momento”. Vorrei una scala anche per il Forum». Infatti, Elodie, dopo aver conquistato 23 dischi di platino e 3 dischi d’oro, venerdì 12 maggio Elodie sarà protagonista del suo primo live al Mediolanum Forum di Assago, a Milano.

“SENTO ANCORA LA VERTIGINE”, LA PRIMA DOCU-SERIE DI ELODIE, DISPONIBILE SU PRIME VIDEO

Dal 20 febbraio è disponibile su Prime Video “Sento ancora la vertigine”, la prima docu-serie di Elodie. Prodotta da Grøenlandia in collaborazione con Amazon Prime Video, “Sento ancora la vertigine” racconta il viaggio di Elodie alla ricerca della canzone perfetta per Sanremo 2023, passando attraverso i suoi ultimi successi discografici, la partecipazione al Pride di Roma 2022 come Madrina e la presentazione del suo debutto come attrice alla Mostra del Cinema di Venezia. «Nella docu-serie si vede la verità. Sono fatta così, per alcune cose sono maniacale e per altre lascio andare. Qui si vedono un po’ i due personaggi, quella che va sul palco e quella della vita quotidiana. Chi mi conosce lo sa e mi piaceva comunicarlo. Abbiamo un po’ tutti un alter ego che ci aiuta e essere ciò che vorremmo essere. Arrivo sul palco e sembro molto determinata ma in realtà sono un diesel, ci arrivo pezzettino dopo pezzettino. Ho deciso io come fare questa serie, volevo raccontare qualcosa di semplice, sono affascinata dalla normalità. È l’approccio ciò che fa la differenza, sbagliare ogni giorno per arrivare a ciò che vogliamo», racconta Elodie a RTL 102.5.

IL NUOVO ALBUM “OK. RESPIRA”

Venerdì 10 febbraio è uscito “Ok. Respira”, il nuovo album di Elodie fra pop e sonorità disco. Il nuovo album contiene 13 tracce, di cui 7 inedite, e include il brano “Due” (che ha raggiunto subito i primi posti della classifica dell’airplay radiofonico), in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, i già editi “Purple in the sky”, “Ok. Respira” (ottavo brano consecutivo ad essersi posizionato alla #1 della classifica radio), “Tribale” (disco di platino), “Bagno a mezzanotte” (triplo disco di platino), “Vertigine” (disco di platino) e “Proiettili (Ti mangio il cuore)” con Joan Thiele, parte della colonna sonora del film di Pippo Mezzapesa che ha segnato l’esordio cinematografico di Elodie.