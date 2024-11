Elodie a RTL 102.5: “Quando proposi a Tiziano Ferro la canzone insieme non accettò subito. Io gli mandai comunque il pezzo, gli dissi di pensarci e cambiò idea”

Elodie è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare “Feeling”, il nuovo singolo in collaborazione con Tiziano Ferro. È la prima volta che Elodie, che con la sua presenza scenica unica ha dato il via alla rivoluzione pop al femminile che ha invaso il nostro paese, e Tiziano Ferro, che ha portato l’R&B nel mainstream italiano e senza il quale il pop di oggi sarebbe diverso, collaborano insieme in un singolo, dalle sonorità R&B. Prodotto da Golden Years, il sound del brano, pur rimanendo contemporaneo, è un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nell’immensa carriera di Tiziano e un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di Elodie. L’esplorazione presente in “Feeling” di una relazione complicata e delle sue sfaccettature è stata tradotta in immagini con il videoclip girato interamente in bianco e nero, diretto da The Morelli Brothers, che mette in risalto l’intensità delle strofe del brano di Elodie e Tiziano Ferro. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato: «La canzone c’era già da qualche mese e il video l’abbiamo girato a settembre. Abbiamo giocato un po’ con la storia che abbiamo messo sui social relativa ad una cena insieme. È stata una cena vera, ha cucinato Tiziano ed è stato molto gentile. Lui è molto normale ed è importante riappropriarsi della normalità, è stata una buona cena semplice. In generale mi sembrava un buon momento, era un’occasione e ho pensato “Devo chiamare Tiziano”. Gli ho detto che stavo sperimentando nuove sonorità e cercando nuove sfaccettature per il mio prossimo album e gli ho chiesto se voleva fare un nuovo pezzo con me. Sul momento lui mi disse che era fermo con la musica, io gli ho mandato comunque il pezzo e ha ceduto».





Elodie The Stadium Show

Nel 2025 due attesissime date negli stadi per “Elodie The Stadium Show”: Elodie si esibirà live allo Stadio San Siro di Milano in data 8 giugno, mentre il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli. Durante The Flight, ha rivelato: «Non vedo l’ora di fermarmi per mettere in ordine tutte le idee che ho per gli stadi, come l’apertura, la scaletta, gli ospiti e fino a che non mi fermo non riesco a fare delle riunioni creative. Vorrei un palco tra le persone, con almeno una passerella».





Altri progetti

Negli ultimi mesi, la cantante è stata protagonisti di numerosi lavori e progetti. Nell’aprile 2024, Elodie è diventata ambasciatrice Save The Children e ha annunciato la partenza del progetto “Prendersi cura” nato per contrastare la povertà educativa. Recentemente ha doppiato uno dei personaggi nel nuovo film Disney Mufasa, in uscita il 19 dicembre. In merito all’esperienza del doppiaggio, l’artista ha aggiunto: «Ho fatto il doppiaggio di un personaggio di “Mufasa” ed è stato presentato proprio in questi giorni. In generale mi piace doppiare i cattivi, come avevo già fatto per Troll, ma in questo film non è così. Doppio una leonessa, che, in quanto tale, è un po’ aggressiva ma non è cattiva». Inoltre, Elodie è tra i talent protagonisti del Calendario Pirelli 2025, fotografati da Ethan James Green. «Io sono nel mese di ottobre del calendario Pirelli del prossimo anno. La temperatura era molto alta quando abbiamo scattato a Miami a marzo. Sul set in generale ci sono produzioni enormi, ma quando si scatta il set è leggero, ci sono poche persone anche per non creare imbarazzo. Anche se si ha un buon rapporto con il proprio corpo, è comunque più difficile se è presente tanta gente. Io non avevo mai pensato di partecipare al Calendario Pirelli in realtà, ma quando è arrivata la richiesta non puoi tirarti indietro, è comunque un traguardo» ha raccontato Elodie.