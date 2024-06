Emergenza idrica a Capri, istituita un’unità di crisi, danni per gli albergatori

La società idrica Gori, responsabile della fornitura idrica sull'isola di Capri, ha fatto sapere che sono in corso tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità causate da un guasto, poi risolto, sulla condotta adduttrice che serve la penisola sorrentina. Le amministrazioni comunali di Capri e Anacapri hanno istituito un'unità di crisi congiunta, alla quale partecipa anche l'associazione degli albergatori, per gestire la situazione. Si ipotizza che all'interno delle tubazioni, oggetto di un intervento di riparazione sulla terraferma, possa essersi creata una bolla d'aria o un accumulo di materiale che impedisce all'acqua di confluire nella rete di distribuzione isolana. Sono in arrivo navi cisterna e diverse autobotti per risolvere un'emergenza acqua mai vista prima, ha detto il sindaco di Capri Paolo Falco. Lo stop allo sbarco dei turisti sta provocando conseguenze nei porti di partenza verso l'isola a cominciare dal Molo Beverello di Napoli dove attualmente si registrano lunghe file di passeggeri alle biglietterie. Preoccupati i titolari di bar, ristoratori e albergatori perché non c'è una certezza sui tempi di risoluzione del problema. I danni per la mancanza d'acqua a Capri sono già notevoli. Diversi turisti hanno già fatto il blglietto per tornare sulla terraferma.





Emergenza a Capri, parla il prefetto

"Ci siamo subito attivati per fronteggiare quanto sta accadendo sull'isola di Capri. In mattinata ho convocato il Centro coordinamento soccorsi con i due sindaci dell'isola, la Protezione civile e le forze dell'ordine. I tecnici, intanto, stanno lavorando per la soluzione del problema. Il primo obiettivo è stato quello di garantire l'acqua all'ospedale”, così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito all'emergenza idrica.