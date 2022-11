Enrico Galletti, giornalista e conduttore di RTL 102.5, prima radiovisione italiana, è tra i migliori 100 under 30 di Forbes

La prima radiovisione d'Italia, RTL 102.5, conquista la rivista Forbes, punto di riferimento in tutto il mondo per milioni di imprenditori, con uno dei suoi giornalisti, Enrico Galletti, inserito nella classifica dei "Number One Under 30".





Ventidue anni. Tra le tante passioni, il giornalismo e la radio. Ogni mattina, Enrico Galletti, a “Non Stop News" su RTL 102.5, racconta i fatti del giorno intervistando i big della politica, dello sport e dell’attualità.





Il talento di Enrico Galletti, che fa parte della redazione di RTL 102.5, diretta da Ivana Faccioli, viene premiato dalla prestigiosa rivista "Forbes", che lo inserisce tra i 100 under 30 che scriveranno il futuro del nostro Paese. Galletti compare nella sezione "media".





Pur essendo giovanissimo, da tre anni, fa parte della redazione di RTL 102.5. L’editore di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, l’ha fortemente voluto alla conduzione di “Non Stop News” (insieme a Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro), al posto di Fulvio Giuliani e poi di Pierluigi Diaco.





Galletti, nonostante la giovane età, dimostra una grande dote giornalistica che viene notata dalla rivista Forbes. Un grande traguardo per lui e un motivo di vero orgoglio per tutta la famiglia di RTL 102.5.





Nella categoria musica compaiono, all’interno della classifica annua di Forbes, Ariete, Sangiovanni, Blanco e Rkomi. Tra gli sportivi c'è anche Matteo Berrettini.