Eric Carmen si è spento a 74 anni. Una carriera tra ballad e soft rock, come All By Myself Photo Credit: Ericcarmen.com

Pensate ai fotogrammi iniziali de Il diario di Bridget Jones senza All by myself. O alla sensualità in tensione di Dirty Dancing senza Hungry Eyes. Sono solo i più celebri tra i successi di Eric Carmen, che si è spento in questi giorni a 74 anni. A darne notizia, questa mattina, è stata la moglie Amy. "Gli ha dato grande gioia sapere che, per decenni, la sua musica ha toccato così tante persone e sarà il suo duraturo lascito" ha scritto sul sito ufficiale del cantante. E sono tanti online i ricordi dei fan, sparsi in tutto il mondo.





I SUCCESSI

L'avventura di Eric Carmen, nato a Cleveland nel 1949, deve gli inizi aiscriveva nel suo sito. Della band è frontman fino al 1975, anno in cui, dopo quattro album, la formazione si scioglie. Parte allora per Carmen la carriera solista: il suo soft rock piace. Arriva subito laballadCitando anche un passaggio di pianoforte di Rachmaninoff, che tradisce i suoi studi di musica classica da bambino, Carmen scrive un testo struggente che conquista le classifiche e viene reinterpretato, negli anni, da molti, tra cui Cèline Dion. Segue il singolocantata anche da John Travolta. Scala le classifiche statunitensi anchedel 1988.Ma la carriera di Carmen resta felicemente legata anche alle colonne sonoreCome, scritta per il filminterpretata da Mike Reno e Ann Wilson, brano che gli valse una nomination ai Grammy.