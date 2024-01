Eriksson: "Mi resta un anno di vita, ho un cancro terminale"

"Ho una malattia grave. Nel migliore dei casi mi resta un anno, nel peggiore molto meno”. È l’annuncio che questa mattina l’ex allenatore Sven-Göran Eriksson, 75 anni, ha affidato alla radio svedese P1. Allenò la Lazio, portando i biancocelesti nel 2000 a vincere il loro secondo Scudetto, ma anche Roma, Sampdoria e Fiorentina. Commissario tecnico in Inghilterra, Messico, Costa D’Avorio e Filippine, dirigente sportivo in Svezia al Karlstad Fotboll. Poi, dopo 42 anni di carriera, lo scorso anno l’addio al calcio per motivi di salute. “Si è scoperto che avevo il cancro ma il giorno prima avevo corso cinque chilometri”, ha svelato oggi.

ERIKSSON, LA SCOPERTA DELLA MALATTIA

Una scoperta avvenuta per caso, dopo un malore. È così che è nata la battaglia di Eriksson contro la malattia terminale che questa mattina ha comunicato al mondo in diretta sulla radio svedese P1: “Ero completamente sano, poi sono crollato, sono svenuto e sono finito in ospedale. Dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno”. E ancora: “È venuto dal nulla, e questo ti sciocca. Non sento grandi dolori, ma mi è stata diagnosticata una malattia che puoi rallentare ma che non puoi operare. Quindi è quello che è”.