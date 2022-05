Estate di rincari, dai voli agli ombrelloni prezzi in rialzo, ma i biglietti ferroviari costano meno

I biglietti aerei che, soprattutto per i voli europei, sfiorano il raddoppio e il costo di ombrelloni e sdraio che cresce fino a superare il 30%. Quella che ci aspetta sarà un'estate calda non solo per le temperature ma anche per i prezzi, con l'eccezione dei collegamenti ferroviari che su base annua registrano invece una riduzione. A fare i conti sono diverse associazioni dei consumatori, che però tracciano per i prezzi una stessa traiettoria: in rialzo.

Codacons: sarà l’estate del caro aereo

Secondo le stime del Codacons, quella in vista sarà l'estate del caro aereo. Chi decide di volare per raggiungere mete europee dovrà mettere mano al portafogli e pagare tariffe quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno. Con l'arrivo del caldo e l'aumento degli spostamenti degli italiani i prezzi dei biglietti aerei sono schizzati alle stelle, spiega l'associazione dei consumatori, che ha rielaborato gli ultimi dati forniti dall'Istat.

Nell’ultimo mese +91% per i voli europei

Nell'ultimo mese le tariffe dei voli europei hanno subito un incremento del +91% rispetto allo stesso periodo del 2021. I voli intercontinentali sono rincarati del +35,7% mentre il prezzo di quelli nazionali risulta in crescita del 15,2%. Un rialzo dei prezzi generalizzato delle tariffe aeree che risente anche della crescita dei listini dei carburanti e delle conseguenze del caro-bollette, e si riflette in modo diretto sulle tasche dei consumatori. Ma rincari - avverte il Codacons - si registrano anche sul versante dei trasporti marittimi: nell'ultimo mese le tariffe dei traghetti sono aumentate del +19,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.





In calo i prezzi dei biglietti ferroviari

Ma nei dati sul caro estate ci sono anche buone notizie, quelle che riguardano i prezzi dei biglietti ferroviari che scendono del 9,9% su base annua, come effetto delle minori limitazioni sui treni legate al Covid e del ritorno di offerte e sconti praticati dalle aziende. Ipotizzando alcune date, a giugno per andare e tornare da Fiumicino a Parigi si spenderanno 355 euro, per Lisbona 364 euro, per Londra 399 euro, prezzo che scende a 271 euro se si parte da Linate e si ritorna a Malpensa. Ma sarà più costoso, rispetto allo scorso anno, anche assicurarsi un posto al sole in uno dei tanti lidi italiani, dove i rincari sfiorano in media il 32% in più rispetto all'estate del 2021. A fare i conti è in questo caso Consumerismo, secondo cui le famiglie italiane spenderanno quest'anno per una giornata al mare una media di 144 euro contro i 109 euro di un anno fa.