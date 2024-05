Estate in Italia, tra clima, turismo ed ecosostenibilità

Si calcolano in Italia 216 milioni di prenotazioni nelle strutture ricettive ufficiali per l’estate, con un incremento dell’1,5% rispetto alla scorsa estate, gli stranieri occupano un ruolo centrale per quanto riguarda il turismo italiano, tra i flussi principali quello tedesco, francese, svizzero, olandese, polacco, austriaco, belga, britannico e brasiliano, lo riporta l'indagine di Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti.



Il turismo che dipende dal clima

È richiesta dai turisti agli albergatori una certa flessibilità per quanto riguarda le prenotazioni e le disdette, vista l’incertezza climatica, fattore che incide sempre di più le vacanze, dovuto al cambiamento climatico.

Dove andranno i turisti?

Le 216 milioni di prenotazioni si divideranno tra città e centri d’arte, in crescita del 2%, seguite dalle località balneari, laghi e centri termali e montani.

Il turismo sostenibile

Il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina, afferma che il turismo è ancora una volta tra i settori economici più resilienti del Paese, rappresentando direttamente il 5% e indirettamente il 13% del PIL e di conseguenza in maniera diretta il 6% e indiretta il 15% dell’occupazione totale. Gli ultimi interventi del governo devono essere mantenuti con lo scopo di far ripartire gli investimenti, aggiornando l’offerta e rimanendo in linea con le richieste di sostenibilità. Il presidente sottolinea inoltre che è il turismo responsabile e sostenibile ad assumere un’importante significato strategico, essendo cresciuto negli ultimi anni con un’offerta sempre più ampia, tra servizi green ed eco friendly.

Cos’è l’heritage tourism?

L’economista e ricercatore Antonio Coviello, responsabile scientifico del progetto “Destination Managment”, dell’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo dell’Università di Napoli Suor Ursola Benincasa, ha intrapreso ricerche nei diversi ambiti del turismo: quello sostenibile, quello di lusso, quello delle radici, anche conosciuto come heritage tourism. Di tendenza tra i consumatori del turismo di lusso, sempre più alla ricerca di motivazioni spirituali ed emotive elevate, questo tipo di turismo consiste nella ricerca delle proprie origini nei singoli viaggi. “Un’offerta turistca “emergente” che coniuga alla proposta di beni del terzo settore, la conoscenza della cultura d’origine e della storia familiare degli italiani residenti all’estero” ha sottolineato Coviello.