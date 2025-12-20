Estinzione, una storia d’amore che guarda con cinismo e razionalità al presente: Francesco Mazza ci porta a scoprire il suo romanzo

Apriamo un nuovo fine settimana all’insegna dei libri da leggere. Il sabato e la domenica, sulle nostre pagine online, vedono un grande fermento in materia di editoria, complici le diverse rubriche dedicate che accendono i riflettori su un ecosistema in costante fermento.

ESTINZIONE, L’INDIVIDUO TRA ECCESSO DI STIMOLI E DECLINO DEL DESIDERIO

Ciao Francesco, come faccio sempre lascio a te il compito di introdurci al tuo libro: cosa troviamo in "Estinzione"?

"Estinzione racconta l’esaurimento di alcune promesse fondamentali della nostra epoca – l’idea di libertà, di progresso, di autorealizzazione – e lo fa partendo dal punto più fragile: l’individuo. È un libro sul declino del desiderio e sull’eccesso di stimoli, su un mondo che ci chiede di essere performanti anche nei sentimenti, e in cui perfino l’intimità, in ogni sua forma, è diventata un prodotto da vendere, e chi la vende non lo fa per coercizione, ma è ben felice di farlo."





Uno degli elementi che salta all'occhio già nelle prime pagine è il modo in cui viene identificato smartphone, 'l'ordigno'. Come mai la scelta di questa definizione?

"Lo smartphone non è un oggetto neutro, né uno strumento: è un dispositivo carico di potenziale distruttivo, silenzioso e quotidiano, come certi esplosivi che non fanno rumore finché non detonano. Il problema è che il botto, di norma, lo si sente solo quando è troppo tardi."





Il libro racconta le disavventure (emotive e non) del protagonista, ma approfitta di queste anche per concentrarsi - come giustamente dicevi prima - su temi di rilevanza sociale relativi ai tempi contemporanei... Quale delle due componenti è nata come prioritaria, nella tua idea di storia (le vicende del protagonista o l'ecosistema in sui si trova a muoversi?) e come si è evoluto il tutto poi?

"Premessa: credo che per capire davvero lo spirito di un tempo la fiction sia nettamente superiore al saggio. Nessuno oggi legge un saggio scritto all’inizio del Novecento per capire il clima politico: ma “La coscienza di Zeno” è ancora una lettura frequentata, e imbattibile per capire come si vivesse davvero in Italia in quel periodo storico. Il cuore del libro è una storia d’amore “tossica”, per usare un aggettivo di gran moda, ed è attraverso quella che i temi si dipanano. Poi ci sono, è vero, delle specie di “a parte” in cui il protagonista, Silvio, riflette sul suo tempo; ho volute costruirle per dare modo al protagonista di presentarsi per quello che è, una sorta di radiologo della modernità che osserva tutto con cinismo freddo e distaccato, fermamente convinto che la società si sia già autocondannata all’Estinzione."