F1, Lando Norris vince il Gp d'Olanda

Seconda vittoria stagionale per Lando Norris. Il pilota della Mclaren, dopo il Gp di Miami, conquista il Gp d'Olanda, sulla pista di Zandvoort, gara di casa del campione del mondo in carica della Red Bull, Max versatppen, secondo al traguardo. Terzo gradino del podio per la Ferrari di Charles Leclerc. Quarta posizione per l'altra Mclaren di Oscar Piastri, quinta la Ferrari di Carlos Sainz. Sesta posizione per la Red Bull di Sergio Perez, settima e ottava le due Mercedes di Russell ed Hamilton, chiudono la top ten l'alpine di Pierre Gasly e l'Aston Martin di Fernando Alonso. Partito dalla pole position Norris è stato scavalcato al via da Verstappen, che non è però riuscito a prendere margine. Al giro 18 il pilota della Mclaren sorpassa Verstappen sul rettilineo del traguardo e prende costantemente margine, chiudendo la gra acon 20 secondi di vantaggio e conquistando all'ultima tornata il giro più veloce. Hat trick quindi per Norris, pole, vittoria e giro veloce, il primo in carriera. prossimo appuntamento il Gran Premio d'Italia, sulla pista di Monza, già il prossimo weekend.