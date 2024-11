MotoGP, Jorge Martin vince la Sprint Race e si avvicina al titolo mondiale, nulla da fare per Bagnaia, caduto al terzo giro

IL TITOLO SI AVVICINA

Nella Sprint Race di MotoGP in Malesia, Jorge Martin ha trionfato, avvicinandosi notevolmente al titolo mondiale. Partito dalla seconda posizione, il pilota spagnolo ha immediatamente superato Francesco Bagnaia, che non è riuscito a mantenere la testa della gara. Sin dai primi metri, Bagnaia è stato costretto a inseguire e, nel tentativo di recuperare terreno, ha commesso un errore fatale al terzo giro, scivolando alla curva 9 e chiudendo prematuramente la sua gara. Questa caduta ha permesso a Martin, senza troppi rivali in pista, di raccogliere punti preziosi. Con il successo nella Sprint, Martin aumenta il distacco su Bagnaia a 29 punti, presentandosi al GP di domenica con la concreta possibilità di aggiudicarsi il campionato. Per garantirsi il titolo iridato, allo spagnolo basterebbe guadagnare altri nove punti su Bagnaia nel GP: una vittoria unita a un terzo posto del rivale gli consentirebbero di assicurarsi matematicamente il campionato 2024.





IL RIASSUNTO DELLA GARA

Martin ha subito preso il controllo della gara grazie a una partenza esplosiva che ha messo in difficoltà la Ducati ufficiale di Bagnaia. La sua Pramac Ducati, stabile e veloce, ha bruciato l'italiano alla prima curva, spingendolo a forzare il ritmo fin dall’inizio. Nonostante la determinazione, Bagnaia ha subito gli avvertimenti della sua moto, che già durante il primo dei dieci giri dava segni di instabilità. Al terzo giro, nel tentativo di colmare il divario, è scivolato fuori pista, chiudendo un’occasione decisiva e portandosi dietro le speranze mondiali, che ora si fanno sempre più flebili. Intanto, Martin, consapevole del vantaggio, ha mantenuto un passo costante, non abbassando mai la guardia. Marc Marquez ed Enea Bastianini, alle sue spalle, non sono riusciti ad avvicinarsi abbastanza per impensierirlo, accontentandosi del podio. Dietro le tre Ducati di testa, Alex Marquez ha ottenuto un buon quarto posto, seguito da Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Hanno conquistato punti in Sprint anche Binder, Miller e Acosta, mentre Marco Bezzecchi è rimasto a secco. Andrea Iannone, al suo ritorno in MotoGP per sostituire Fabio Di Giannantonio, ha chiuso 19°, appena davanti a Lorenzo Savadori.