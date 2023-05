F1: Leclerc, amo la Ferrari e a Monaco sono pronto a giocare le mie carte

Dopo lo stop della scorsa settimana, con il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna rinviato a causa dell'alluvione, la Formula 1 torna in pista: domenica si corre il Gran Premio di Monaco. La stagione, fino a questo momento, è stata dominata dalle Red Bull. Tre successi per Max Verstappen alternati a due di Sergio Perez. Attesa per la prova di Charles Leclerc che ha voglia di fare bene, davanti al proprio pubblico. Il monegasco è settimo nella classifica piloti con la sua Ferrari. Argomento frequente al paddock in queste ore il futuro per pilota del Cavallino, dopo le voci di un possibile arrivo di Hamilton a Maranello, uno scenario di mercato che certamente affascina. A mettere a tacere i rumors ci ha pensato il diretto interessato che nella conferenza piloti è stato chiaro: "Sono solo speculazioni. Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo e ci siamo. E no, la Ferrari non mi ha cercato". "Se dico sì, che sarei felice di avere Lewis come compagno, immagino i titoli dei giornali. Lewis è un pilota incredibile, che ha raggiunto tali risultati, che penso chiunque sarebbe felice di averlo nel proprio team: tutti impareremmo tantissimo. Sono felice della situazione attuale e ho un bellissimo rapporto con Carlos". Così Charles Leclerc ha commentato le parole del campione britannico.





Leclerc, a Monaco per vincere devi rischiare

Al Gp di Montecarlo, Charles Leclerc cercherà di interrompere la ''maledizione'' del Principato, sul circuito casalingo non è ancora riuscito a salire sul podio, nonostante le pole position conquistate nelle ultime due edizioni della corsa. Il pilota della Ferrari punta a partire ancora davanti a tutti. "Monaco è uno dei circuiti in cui l ripaga prendere qualche rischio. Non siamo nella stessa situazione dell'anno scorso, con una macchina molto veloce e costante su ogni pista. Quest'anno l'Aston Martin ha fatto un grande balzo in avanti, la Red Bull resta su un altro pianeta, soprattutto la domenica. Lo sappiamo tutti, a Monaco la qualifica è molto importante e penso che sabato avremo la nostra carta da giocare per sperare di partire davanti in gara". Così il pilota della Ferrari nell’intervista rilasciata a un quotidiano d’informazione monegasco.