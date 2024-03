F1, Max Verstappen vince il Gp dell'Arabia Saudita

Sesonda doppietta di fila per la Red Bull, che dopo il Bahrein trionfa anche in Arabia Saudita con Verstappen che chiude davanti a Perez. Sul terzo gradino del podio la Ferrari di Charles Leclerc, autore del giro più veloce. La sorpresa di giornata è il debutto convincente del sostituto di Carlos Sainz, in ospedale per appendicite: il 18enne debuttante in F1 Oliver Bearman, partito 11mo, si classifica settimo. Quarta posizione per la Mclaren di Oscar Piastri che precede Fernando Alonso, George Russell e appunto Oliver Bearman. Ottva posizione per Lando Norris, poi Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg. Settimana prossima di nuovo tutti in pista con il Gran Premio d'Australia, a Melbourne.