Motori, MotoGp, Pecco Bagnaia vince la Sprint Race sul circuito di Assen in Olanda

IL RIASSUNTO DELLA SPRINT RACE DI ASSEN





Dominio di Francesco Bagnaia nella Sprint Race di MotoGp al Gran Premio d'Olanda. Una gara perfetta dal via alla bandiera a scacchi nei 13 giri della mini gara di Assen da parte del campione del mondo in sella alla sua Ducati ufficiale. Dopo aver conquistato la pole position al mattino, il pilota italiano ha ottenuto il primo successo del weekend mettendo la sua Ducati ufficiale davanti alla Pramac di Jorge Martin e all’Aprilia di Maverick Vinales. Enea Bastianini, con l'altra Ducati ufficiale, ha chiuso ai piedi del podio. Questa vittoria ha permesso a Bagnaia di ridurre il gap dal leader del mondiale, Martin, a soli 15 punti. Pecco parte bene dalla pole e gestisce i 13 giri della Sprint Race senza difficoltà. Subito al via, ha messo il turbo, approfittando di qualche sbavatura di Martin, che gli era subito alle calcagna. Bagnaia, poi, si è limitato a controllare la gara, allungando inizialmente per poi rallentare, assicurandosi che la sua moto non avesse problemi con le gomme hard-soft montate per la gara olandese. Martin non è riuscito a trovare il varco giusto per minacciare seriamente l'italiano. Al termine dei 13 giri, Bagnaia ha celebrato la vittoria che lo avvicina a -15 punti dal leader del campionato. Maverick Vinales, in sella all’Aprilia, ha completato il podio della Sprint Race con una gara stabile e senza grandi sussulti. Enea Bastianini, con l'altra Ducati ufficiale, ha avuto una gara intensa, superando Binder e Alex Marquez, ma non è riuscito a raggiungere Vinales, troppo lontano. Fabio Di Giannantonio si porta a casa un ottimo quinto posto, sorpassando Binder e Alex Marquez, che scivolato all'ottavo posto a causa di una penalità per non aver effettuato un long lap (inflitta per aver superato i limiti della pista). Settimo Fabio Quartararo, mentre Franco Morbidelli è riuscito a entrare nella zona punti. Pedro Acosta e Marco Bezzecchi sono rimasti fuori dai punti, con Bezzecchi penalizzato da una partenza dalle retrovie che ha compromesso la sua gara. La gara di Marc Marquez, invece, è durata solo un giro e due curve: il pilota, prossimo all'ingaggio con Ducati factory, è caduto all'inizio del secondo giro, mandando la sua Desmosedici nella ghiaia.