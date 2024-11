Formula 1, si avvicina il Gran Premio di Las Vegas e Verstappen può conquistare il suo quarto titolo consecutivo

Il Gran Premio di Las Vegas apre l’ultima tripletta del Mondiale di Formula 1 2024, offrendo a Max Verstappen il primo match point per conquistare il suo quarto titolo consecutivo. L’olandese della Red Bull potrebbe laurearsi campione se manterrà almeno 60 punti di vantaggio al termine della gara. Tuttavia, l’attenzione è rivolta anche alla serrata lotta per il mondiale costruttori, dove Ferrari e McLaren sono protagoniste principali, con Red Bull ancora in corsa matematicamente. Per il Cavallino, il weekend rappresenta un’opportunità cruciale per tenere vive le speranze iridate in una delle stagioni più combattute dall'avvento dell'era ibrida. Attualmente, i primi quattro team nella classifica costruttori sono racchiusi in soli 49 punti, con la Ferrari seconda a 36 lunghezze dalla McLaren, mentre restano 147 punti da assegnare.

LE PAROLE DI VASSEUR

Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento, dichiarando: "Ci aspettiamo un grande spettacolo in questa seconda edizione del Gran Premio di Las Vegas. Lo scorso anno abbiamo lottato per la vittoria e quest’anno siamo consapevoli del nostro potenziale, a patto di curare ogni dettaglio. Charles, Carlos e l’intero team sono pronti e determinati". Secondo Vasseur, le basse temperature notturne del deserto del Mojave, con una media in pista di circa 15°C, rappresenteranno una sfida significativa, in quanto potrebbero complicare il raggiungimento della temperatura ottimale per gomme e freni, influenzando sia le qualifiche che la gara.





IL GP DI LAS VEGAS

Il circuito cittadino di Las Vegas, inaugurato lo scorso anno, offre un tracciato spettacolare e super veloce, con una media sul giro di 240 km/h e tratti tecnici che richiedono precisione. Ben diverso dal modesto percorso del Caesars Palace, utilizzato 42 anni fa, il nuovo layout lungo la Strip promette emozioni, ma le insidie non mancano. Il controllo delle gomme sarà decisivo per gestire una pista che alterna curve a 90 gradi a rettilinei velocissimi, mettendo alla prova le abilità dei piloti e le strategie dei team. Ferrari punta a massimizzare ogni opportunità per rimanere protagonista e mantenere viva la lotta fino alla fine.