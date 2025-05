Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Jasmine Paolini vola in finale grazie alla vittoria contro Stearns

Jasmine Paolini riscrive la storia del tennis italiano e conquista la finale degli Internazionali d’Italia con una prova di grande carattere e maturità. La toscana ha superato con autorità la statunitense Peyton Stearns, chiudendo la semifinale in due set con il punteggio di 7-5, 6-1, e prenotando un posto nell’atto conclusivo del torneo romano, dove affronterà la vincente tra Coco Gauff e Qinwen Zheng. Il primo set è stato un concentrato di tensione ed emozioni. Stearns, al debutto in una semifinale di un torneo WTA 1000, ha cercato di sorprendere l’azzurra, portandosi due volte a un punto dalla conquista del parziale. Ma nei momenti decisivi, Paolini ha tirato fuori una grinta da veterana: sotto 3-5 e poi ancora 4-5, ha annullato due set point e infilato una striscia di quattro giochi consecutivi, chiudendo il primo parziale 7-5. Una reazione che ha fatto esplodere il Centrale, gremito e tutto dalla parte della tennista di casa. Nel secondo set, la sfida ha cambiato volto: Stearns ha progressivamente perso ritmo e convinzione, mentre Paolini ha alzato ancora il livello del suo gioco, spingendo con il diritto, reggendo bene gli scambi lunghi e trovando profondità e variazioni nei momenti chiave. Il 6-1 finale è il riflesso di un dominio tecnico, tattico e mentale. Jasmine ha chiuso il match in un’ora e 39 minuti, totalizzando 14 vincenti contro i 28 dell’americana, ma soprattutto limitando gli errori nei momenti cruciali.

DOPO 11 ANNI TORNA UN'ITALIANA IN FINALE

Per la 29enne di Bagni di Lucca è la prima finale a Roma, l’ottava in carriera nel circuito maggiore e un traguardo che la colloca tra le grandi del tennis italiano. È solo la terza azzurra a raggiungere la finale del Foro Italico nell’Era Open, dopo Raffaella Reggi nel 1985 e Sara Errani nel 2014. Non solo: è diventata anche la prima italiana a disputare più finali in tornei WTA 1000 da quando esiste questo formato, superando nomi illustri come Pennetta, Giorgi e la stessa Errani. “È incredibile, giocare qui è un sogno che si avvera”, ha detto a fine partita con voce rotta dall’emozione. “All’inizio ho faticato, ma il pubblico mi ha dato l’energia per reagire. Abbiamo vinto insieme questa partita.” Ora Roma la aspetta per l’ultimo atto. E Jasmine non vuole fermarsi.