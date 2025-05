Tennis, Internazionali BNL d'Italia, splendido Lorenzo Musetti, batte Zverev e va in semifinale Photo Credit: agenzia fotogramma

Il match ha offerto momenti di grande tensione e altissimo livello tecnico. Zverev parte meglio, guadagnandosi un break nel primo set e portandosi avanti anche nel secondo, ma Musetti non molla. L’italiano resta aggrappato alla partita con un tennis creativo e coraggioso, fatto di variazioni continue, colpi tagliati e accelerazioni improvvise. Quando Zverev serve per il set sul 5-4 40-0, sembra tutto finito. Ma Musetti tira fuori il meglio: cancella tre set point con colpi da manuale e porta il tedesco al tie-break, dominato senza esitazioni.

Lorenzo Musetti incanta Roma con una prestazione maiuscola, centrando la prima semifinale agli Internazionali d’Italia proprio al debutto da giocatore tra i primi dieci del mondo. Il tennista toscano si impone su Alexander Zverev in due set, con il punteggio di 7-6(1) 6-4, dopo oltre due ore di una battaglia tesa e spettacolare. È un risultato che lo proietta nella storia del tennis italiano: è il primo azzurro a raggiungere la semifinale nello stesso anno a Monte-Carlo, Madrid e Roma, impresa che prima di lui era riuscita solo a campioni del calibro di Djokovic, Nadal, Murray e pochi altri.

SECONDO SET

Nel secondo parziale, il confronto resta serrato, ma la fiducia è ormai tutta dalla parte dell’azzurro. Zverev fatica a trovare soluzioni, mentre Musetti lo costringe spesso all’errore, giocando un tennis ispirato e mai banale. Il break decisivo arriva nel nono gioco, dopo scambi lunghissimi e scelte tattiche perfette. Il punto che chiude il match – una volée di diritto in avanzamento – è il suggello a una prestazione da fuoriclasse. Il pubblico del Foro Italico accompagna ogni scambio con crescente entusiasmo, sostenendo il proprio beniamino con cori, applausi e anche qualche esibizione lirica improvvisata. Musetti risponde con giocate d’artista e la freddezza di un veterano. La sfida in semifinale sarà contro Carlos Alcaraz, occasione per prendersi la rivincita dopo la finale persa a Monte-Carlo. Grazie a questa vittoria, Lorenzo Musetti firma una pagina importante della sua giovane carriera e conferma di essere sempre più protagonista del circuito ATP.