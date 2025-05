Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner contro Ruud per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini si gioca la finale contro la Stearns sul Centrale

Il Centrale ospiterà questa sera, a partire dalle ore 19, il confronto tra Jannik Sinner e Casper Ruud, in palio un posto nella semifinale romana. Il numero uno del mondo arriva all’appuntamento con 24 vittorie consecutive, un record personale che testimonia il suo straordinario stato di forma. Ruud, settimo nel ranking ATP, è reduce dal trionfo al Masters 1000 di Madrid e vanta una striscia aperta di nove successi. Finora, i tre precedenti tra i due hanno sempre sorriso a Sinner, che ha dominato ogni volta su superfici rapide e indoor. Tuttavia, sarà la prima volta che si affronteranno sulla terra battuta, il terreno preferito dal norvegese, su cui ha ottenuto 12 dei suoi 13 titoli in carriera. Sinner, al contrario, ha conquistato un solo torneo sul rosso, a Umag nel 2022, battendo in finale Carlos Alcaraz. L’ostacolo Ruud rappresenta dunque una prova impegnativa per l’azzurro, che però potrà contare sul calore del pubblico romano e su un gioco in costante evoluzione. Ad aprire il programma del Centrale, alle ore 13, sarà l’altro quarto di finale maschile tra Tommy Paul e Hubert Hurkacz. Lo statunitense, numero 12 ATP, guida 2-1 nei precedenti contro il polacco, attualmente 31º ma con un passato recente da top 10. I due si sono già affrontati lo scorso anno proprio a Roma, sempre nei quarti, con Paul che riuscì a ottenere la sua prima semifinale nel torneo. Hurkacz cerca invece il suo miglior risultato al Foro Italico.

TABELLONE FEMMINILE

Sul fronte femminile, Jasmine Paolini si prepara a vivere una delle giornate più importanti della sua carriera. La toscana, attualmente al quinto posto del ranking mondiale, affronterà Peyton Stearns per cercare di raggiungere la sua prima finale agli Internazionali d’Italia. La statunitense, numero 42 WTA, è una delle grandi sorprese del torneo: al debutto assoluto nel main draw romano, ha già firmato il miglior risultato della sua carriera in un evento WTA 1000. La semifinale tra le due si giocherà come secondo match sul Centrale, non prima delle 15. Per Paolini si tratta della prima semifinale italiana a Roma dal 2014, quando Sara Errani raggiunse la finale. Stearns, dal canto suo, è diventata la prima giocatrice dell’era Open a vincere tre match consecutivi al terzo set al tiebreak in un singolo torneo WTA, e la prima americana a entrare in semifinale al debutto a Roma dai tempi di Venus Williams nel 1998. In serata, non prima delle 20:30, spazio alla seconda semifinale femminile, che vedrà impegnata Coco Gauff. La numero 3 del mondo affronterà la vincente dell’ultimo quarto di finale in programma tra Aryna Sabalenka, attuale regina del ranking, e Qinwen Zheng, numero 8 del mondo. Parallelamente ai match di singolare, anche il tabellone del doppio entra nella sua fase decisiva. Sulla SuperTennis Arena si giocheranno quattro quarti di finale, due maschili e due femminili. A chiudere il programma sarà il match tra i favoriti del seeding, Mate Pavic e Marcelo Arevalo, contro la coppia statunitense Harrison-King. Riflettori puntati anche sulla sfida tra i campioni in carica, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, che sfideranno il duo britannico formato da Joe Salisbury e Neal Skupski.