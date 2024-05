Fabio Rovazzi e il furto del telefono: “Tutto finto, una strategia per lanciare il nuovo singolo”

Un ragazzo con un cappellino bianco e nero alle spalle di Rovazzi, mentre questo, a corso Garibaldi, Milano, fa partire una diretta Instagram. Poi il giovane si avvicina, ruba il telefono all’artista e scappa, il tutto mentre la live è ancora in corso. Ma non c’è niente di vero: il furto non è altro che una trovata per lanciare il singolo in uscita il 15 maggio, “Maranza” feat il Pagante.

FABIO ROVAZZI E IL FINTO FURTO

Durante una diretta avviata ieri sul suo profilo Instagram, si vedeva un ragazzo rubare il telefono dell’artista per poi darsi alla fuga lungo Corso Garibaldi, a Milano, davanti ai centinaia spettatori social che assistevano live al finto furto. “Ho pensato ad un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare il maniera inusuale l’uscita del mio nuovo brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediato così ampio”, racconta Rovazzi. La trovata pubblicitaria ha infatti generato un’eco al di là delle aspettative dello youtuber diventato cantante: in giorni in cui la sicurezza meneghina è al centro del dibattito pubblico e politico, infatti, il video è subito circolato tra social e siti d’informazione, diventando virale in poco tempo. “Ho solo messo in scena una barra del pezzo che abbiamo scritto: Giravo in Corso Como / Si è avvicinato un uomo / Mi ha chiesto una Marlboro e l’orologio / Non so che ore sono / In tasca sento un vuoto / Mi hanno pullappato (derubato) / Con una moto / Ora ho un sogno solo / Vorrei diventare come uno di loro / Un Maranza”, prosegue la voce di “Mi fa Volare”.

MARANZA FEAT IL PAGANTE FUORI IL 15 MAGGIO

Cassa dritta e sound anni ’90, con il sample della hit dance “Think about the way” di Ice MC. Il tema del brano è facilmente intuibile dal titolo, “Maranza”: è infatti il ritratto stereotipato dello “zarro” milanese, lenti a specchio, borsello a tracolla, orologi e collane di valore, tuta acetate e sneakers griffate. Ironico e provocatorio, con la produzione affidata a Zef, il brano, feat il Pagante, sarà disponibile da questo mercoledì.