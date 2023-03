Farina d'insetti, l'Italia vara quattro decreti. Al supermercato scaffali appositi ed etichette ad hoc

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

La ratio è una: si può mangiare ciò che si vuole, purché si sia consapevoli. Così il governo ha firmato quattro decreti che riguardano la regolamentazione di quattro diverse farine derivanti da altrettanti insetti: grillo, locusta migratoria, verme della farina e larva gialla. Una vera e propria risposta dell'Italia all'Unione Europea, a pochi mesi dall'approvazione della commercializzazione della farina di grillo.

ETICHETTE E SCAFFALI AD HOC

A darne l'annuncio il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, in una conferenza stampa congiunta con quelli del Made in Italy Adolfo Urso e della Salute Orazio Schillaci. Per questi prodotti servirà un’etichetta ad hoc, che specifichi la provenienza, i rischi connessi al consumo – per esempio di eventuali allergie - e il quantitativo di farine di insetti presente. Previsti anche scaffali appositi all'interno dei negozi e il controllo sia del rispetto dell'etichettatura che del divieto dell'utilizzo di questo tipo di farine in alimenti tipici della dieta mediterranea come pizza e pasta.

GARANZIA PER I CONSUMATORI

ha spiegato il Ministro Lollobrigida. "Libertà di scelta di cui parla anche Coldiretti, secondo cui i decreti vanno anche nella direzione di tutelare la salute di quanti sono sensibili ai rischi di reazioni allergiche. I decreti sono stati notificati all'Unione Europea, che ora avrà tre mesi di tempo per rispondere.