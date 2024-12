Federico Zampaglione a RTL 102.5: “Il brano è nato in una delle condizioni più difficili della mia vita e il cielo mi ha dato vibrazioni di aiuto”

Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare l’ultimo inedito del gruppo, intitolato “IL CIELO” e rilasciato venerdì 15 novembre. Dopo il tour estivo, Federico Zampaglione affida ad una ballata intensa un episodio recente della sua vita e racconta quando dalla finestra dell’ospedale riusciva soltanto a guardare il cielo, ad osservare il “volo di un aereo” o “una stella cadere”. Il brano è una soggettiva cinematografica: una finestra spalancata sulle paure più intime e sulla necessità di “tenersi stretti” per sentirsi meno precari. Il cantautore consegna alla musica e al testo, scritto con Franco 126, i pensieri più profondi, la ricerca degli affetti essenziali, dell’abbraccio che ciascuno vorrebbe portare con sé quando “in sala scende il silenzio”. Ai microfoni di RTL 102.5, Federico Zampaglione ha raccontato: «La sento in maniera particolare, ci sono affezionato. È stata una delle canzoni nate nelle condizioni più difficili della mia vita. Non stavo bene, ero in ospedale e non me la stavo passando bene per un intervento andato storto, quindi sono stato un po’ di giorni sospeso tra la terra e il cielo. Quando mi sono riaccostato alla terra, ho potuto guardare il cielo meglio, vederlo veramente come qualcosa di estremamente positivo, che mi dava vibrazioni di aiuto e ho cominciato a scrivere in quella direzione lì. Nella mia testa scrivevo e quando sono tornato a casa, la prima cosa che ho fatto è stata registrarla. Sono felice di sapere che venga apprezzata». «Abbiamo dei concerti natalizi che iniziano domani, ad Avetrana, e continuano il 29 a Lamezia Terme, il 30 Ascoli Piceno e il 31 ad Acri» ha aggiunto il cantante.

Il ricordo di Pino Daniele

Inoltre, durante The Flight, il frontman dei Tiromancino ha ricordato Pino Daniele e le loro serate di musica: «È uno dei più grandi blues man che ci sono stati, aveva un modo di suonare e interpretare il blues tutto suo, mischiato a suoni latini e melodie partenopee. Mi ricordo che con Pino passavamo queste nottate bellissime a casa sua con le chitarre a suonare, cucinava ed era bravissimo. Abbiamo passato delle serate bellissime all’insegna della musica e del blues e quando partiva la musica, si dimenticava di tutto il resto. È stato molto bello avere a che fare in questo modo con lui».