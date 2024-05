Fedez e la nuova ragazza: chi è e quanti anni ha? Visti mano nella mano a Montecarlo

Aria di primavera dentro e fuori Fedez?

Fedez, il 26 maggio, si trovava a Montecarlo insieme ad altri big della musica italiana, in occasione del Gran Premio di Formula 1. Il cantante è stato visto in compagnia di una nuova ragazza mai comparsa tra le foto dei suoi profili social, che sembra essere la nuova fiamma, vista la particolare vicinanza tra i due. Bionda, bella e giovane: è la modella francese Garance Authié.

Chi è Garance Authiè?

Garance Authiè, classe 2004, ha sfilato per diversi brand di lusso internazionali e sembra aver catturato l’attenzione del rapper italiano, tanto da mostrarsi insieme a lui sia in pubblico che sui social.

Le foto e video che confermano i rumors

A sostegno della notizia, oltre al video spopolato rapidamente sui social, in cui il rapper è immortalato mano nella mano con la ventenne, mentre si aggirano per i paddock dell’autodromo, ci sono le storie Instagram pubblicate dallo stesso Federico: una in particolare che ritrae la ragazza seduta a bordo di uno yacht, girata di spalle alla telecamera. Inoltre i due compaiono insieme in svariate foto di gruppo.

Gli anni di differenza

La differenza di età tra i due è notevole. Essendo Fedez del 1989, si calcolano quindi 15 anni di differenza.

Da quando è single non è il primo flirt

Da quando è diventata ufficiale la rottura tra il cantante e la famosa imprenditrice Chiara Ferragni, Federico non ha smesso di far parlare di sé sotto il punto di vista relazionale, tra foto e video che lo ritraggono in compagnia di differenti ragazze. Sarà proprio Garance Authiè che Fedez sceglierà di presentare sui social come ufficiale fidanzata oppure vedremo altri flirt?