Fedez e Orietta Berti, ospiti in diretta su RTL 102.5 per presentare “Mille”, il nuovo singolo di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti

Fedez e Orietta Berti, ospiti questo pomeriggio in diretta su RTL 102.5 nel programma The Flight, hanno parlato del singolo “Mille”, di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, che esce oggi e che richiama le atmosfere anni ’60, le estati italiane passate tra amori intensi, notti stellate, passi di twist e segreti sussurrati all’orecchio.

“Tutto è successo un po’ per caso, io e i ragazzi con cui scrivo le canzoni, avevamo scritto il brano già prima di Sanremo, quando abbiamo visto Orietta sul palco di Sanremo ci siamo girati e abbiamo pensato che lei sarebbe stata perfetta per quel pezzo e poi ho sentito Achille e abbiamo dato vita a questo brano”. Così Fedez racconta come è nato il nuovo singolo ‘Mille’.

“Me l’ha chiesto Fedez e mi ha detto che aveva una canzone per l’estate, mi è piaciuta subito, ho pensato ‘è una bomba’ – commenta Orietta Berti - “Io sono andata nello studio di Fedez a Milano, ho cantato subito il ritornello, poi sono tornata a ricantarlo un tono sopra, e poi lui e Achille hanno fatto tutto”.

Fedez parla poi, della copertina del singolo curata da Francesco Vezzoli: “Lui ha ripreso questo quadro del ‘900, l’ha rivisitato a modo suo; Vezzoli è uno dei grandi artisti contemporanei che abbiamo in Italia, è un onore che abbia partecipato a questo progetto, lo ringrazio perché stato un grande”.