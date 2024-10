Festa del cinema 2024, è il giorno di Johnny Depp che torna regista per raccontare Modigliani Photo Credit: Fondazione Cinema per Roma

La festa del Cinema di Roma è alle battute finali. Oggi conosceremo i vincitori del Concorso Progressive Cinema ma nel frattempo gli occhi sono tutti puntati sulla star più attesa della 19esima edizione. Il gran finale è tutto riservato a Johnny Depp. L’attore che per l’occasione veste i panni anche del regista, presenterà Modì, il suo film dedicato alla vita di Amedeo Modigliani. Nel cast della pellicola anche i nostri Riccardo Scamarcio e Luisa Ranieri, assieme ad Al Pacino e Stephen Graham. Depp è già stato ospite della Festa del Cinema, ed è di casa sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.





LA TRAMA

Amedeo Modigliani, interpretato da Riccardo Scamarcio, è un pittore e scultore italiano noto soprattutto per la sua tecnica ritrattistica, caratterizzata dal volti dallo sguardo spento e colli affusolati. In particolare, il film si concentra sulle 48 ore, forse, più turbolente della vita di Modì, mentre fugge dalla polizia a Parigi. In questo frangente l'artista vorrebbe abbandonare la capitale francese, dove ha trascorso buona parte della sua vita, ma i suoi amici e compagni bohémien, tra cui gli artisti Maurice Utrillo e Chaïm Soutine e la sua musa, nonché amante, Beatrice Hastings, lo convincono a restare e a non abbandonare la sua carriera.

Nonostante la crisi artistica che Modì sta attraversando, durante la quale si percepisce come un fallimento, decide di chiedere consiglio al mercante d'arte Léopold Zborowski e non immagina che quelle 48 ore culmineranno in un momento che cambierà per sempre la sua vita e la sua reputazione: l'incontro con il collezionista d'arte Maurice Gangnat.





DEPP ALLE PRESE CON LA REGIA

Non è la prima volta che l’attore tenta il passo dietro la macchina da presa in qualità di regista. Ci aveva già provato nel lontano 1997 con “The Brave”, una pellicola che presentò nel prestigioso concorso di Cannes. I giudizi furono talmente negativi che Depp decise di non distribuirlo nelle sale, passando direttamente al circuito dell’home video. In effetti quel film presentava una narrazione ridondante, con eccessivi toni melodrammatici e una spiccata velleità formale. La sceneggiatura, scritta dallo stesso attore assieme al fratellastro, racconta di Raphael, un ragazzo che deve trovare un lavoro il prima possibile, per poter far uscire la sua famiglia dalla miseria assoluta. In un tetro magazzino, un misterioso straniero gli offre una grossa somma di denaro in cambio del permesso di filmare il suo omicidio.





Modì, dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma, uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre.