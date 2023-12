Festa di Fratelli d’Italia a Roma, Giorgia Meloni rivendica l’operato di un anno del governo

Ad Atreju Giorgia Meloni, nel suo lungo intervento conclusivo ha parlato dell’operato del governo, rivendicando una manovra espansiva nonostante la drammatica situazione dei conti pubblici ereditata dall’esecutivo, soprattutto a causa dell Superbonus che ha lasciato un buco da 140 miliardi. “Quanto lo Stato spende in un anno per tutta la sanità", ha sottolineato la premier nella quarta e ultima giornata della festa e di Fratelli d'Italia che si è svolta nei giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma. Non è mancato un attacco alla segretaria del Partito Democratico: "Cara Elly, puoi anche decidere di non partecipare, ma non insultare chi ha accettato un invito qui perché ha avuto il coraggio che a voi difetta". La replica della Schlein: “Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali. La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito annullare la discussione”. Dal palco di Atreju anche un affondo della Meloni contro Chiara Ferragni : “"Gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari". La presidente del Consiglio non ha citato la Ferragni ma è chiaro il riferimento alla multa dell’Antitrust per il pandoro Balocco griffato.





Meloni fiera della legge sull’utreo in affitto

"I figli sono la speranza di ogni società, sono il grande capitale umano della nazione: voglio ribadire che i bambini non sono un oggetto, che la maternità non è un business e che i figli non si comprano e non si vendono: sembra un'ovvietà ma purtroppo non lo è. Sono fiera che grazie ai nostri parlamentari l'utero in affitto diventerà presto reato universale cioè perseguibile in Italia anche se commesso all'estero: dobbiamo rimettere le persone al centro di ogni nostra scelta, non intese come numeri". Così Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d’italia.