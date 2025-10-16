Festival di Sanremo 2026: brani più brevi e duetti. Tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione





Il conto alla rovescia è partito. Carlo Conti, da settimane, è al lavoro per l'edizione di Sanremo 2026. Brani più brevi e duetti: sono queste le prime due novità annunciate. E fino al 3 marzo i vincitori 'blindati' dalla Rai, significa che non potranno andare in altre trasmissioni.

LA SERATA DELLE COVER

La serata cover aperta ai duetti dei Big con singoli e gruppi ospiti (che potranno partecipare, sempre in qualità di ospiti, anche in altri momenti del festival) e con un verdetto che - come l'anno scorso - non peserà sul risultato finale del festival; la minore durata dei brani, che scende da 4 minuti a 3 minuti e mezzo; i testi delle canzoni in gara in lingua italiana, fatta eccezione per "parole e/o locuzioni e/o brevi frasi in lingua dialettale e/o straniera", purché "tali da non snaturarne il complessivo carattere italiano"; i vincitori dei Campioni e delle Nuove Proposte 'blindati' dalla Rai fino al 3 marzo compreso, senza poter partecipare a programmi di altre emittenti. Sono alcuni dei paletti del Regolamento di Sanremo 2026.

Nella serata del venerdì, si legge, "gli artisti Ospiti potranno essere singoli o gruppi e dovranno provvedere anch'essi ad iscriversi al Festival, nelle modalità e nei tempi che verranno indicati da Rai". Inoltre "potranno essere anche invitati come ospiti del programma in altri momenti del Festival".

Il testo delle canzoni in gara "dovrà essere in lingua italiana. Si considera in lingua italiana anche il testo che contenga parole e/o locuzioni e/o brevi frasi in lingua dialettale e/o straniera (o di neo-idiomi o locuzioni verbali non aventi alcun significato letterale/linguistico), purché tali da non snaturarne il complessivo carattere italiano, sulla base delle valutazioni artistiche/editoriali del direttore artistico".





IL TESTO DELLE COVER

Il testo delle cover, invece, "potrà invece in lingua italiana e/o straniera". Tutte le canzoni in gara nella categoria Campioni "dovranno avere - in sede di esecuzione durante ciascuna delle Serate - una durata che non superi i 3'30''. Saranno ammesse eccedenze di pochi secondi solo in caso di incontrovertibili esigenze di natura artistica". Stesso discorso anche per le cover, mentre i brani della categoria Nuove Proposte dovranno avere "una durata che non superi i 3'00"".





ARTISTI BLINDATI FINO AL 3 MARZO

Fino al giorno 3 marzo 2026 compreso, "l'Artista Vincitore del Festival 2026 nella categoria Campioni e l'Artista vincitore nella categoria Nuove Proposte non potranno partecipare a programmi televisivi trasmessi da emittenti diverse da Rai". Quanto al timing, il 17 novembre viene individuato come termine ultimo per presentare i brani all'attenzione del direttore artistico, mentre gli artisti scelti potranno essere resi noti dal 23 novembre in poi.