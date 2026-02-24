Festival di Sanremo: tutta la serata minuto per minuto

Festival di Sanremo: tutta la serata minuto per minuto

Francesco Fredella

24 febbraio 2026, ore 21:26 , agg. alle 22:50

L'omaggio al grande Pippo Baudo. L'arrivo dei cantanti e le reazioni sui social

E' il Festival dedicato a Pippo Baudo, per 13 volte conduttore di Sanremo (a lui è stata dedicata una mostra nella città dei fiori). 

Carlo Conti inizia dedicando un pensiero a lui, Pippo. Il grande conduttore di Sanremo. Inizia così la 76 esima edizione del Festival. Quando arriva Laura Pausini scoppia l'applauso per il suo ritorno (per tre volte a Sanremo, è stata scoperta proprio da Baudo, faro indelebile nella storia di tutto il Festival). 

LE PAROLE DI LAURA PAUSINI

"Sono molto felice, grazie di questo sogno e grazie di questa presentazione. La prima persona che ho chiamato quando ho saputo che avrei condotto è stata proprio Pippo Baudo", dice la Pausini.

IL RITORNO DI OLLY, VINCITORE DELLA SCORSA EDIZIONE

Canta e incanta l'Ariston. La sua "Balorda nostalgia" l'ha portato a trionfare lo scorso anno: Olly apre il Festival di Sanremo.

INIZIA LA GARA, AL VIA IL FESTIVAL

Ditonella piaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei e Dargen D'Amico: sono questi i primi cinque cantanti sul palco dell'Ariston. 

IL RICORDO DI BEPPE VESSICCHIO

Conti ricorda il maestro Vessicchio, scomparso la scorsa estate. E' stata per anni l'icona del Festival di Sanremo. Manca a tutti: artisti e pubblico. Poi il pensiero va ad Angela Luce e Maurizio Costanzo (oggi ricorre l'anniversario della sua scomparsa). 

IL MOMENTO DI CAN YAMAN CHE PRESENTA ARISA

Dalla Turchia, Can Yaman arriva all'Ariston con tutta la sua sensualità. Presenta Arisa, che torna in gara a Sanremo, dopo una gag con Laura Pausini. La gara prosegue con Luchè. 

IL MOMENTO DI GIANNA PRATESI

Ha 105 anni. Lucidissima. Simpatica. Elegante. La signora Gianna, che ha votato al famoso referendum per la scelta della Repubblica, insegna a tutti cos'è la vita. "Leggo tutte le mattine 3 giornali", dice. Lo fa senza occhiali. "Evviva Sanremo". Poi Conti intona, all'improvviso, "Gianna Gianna Gianna"... di Rino Gaetano. E parte l'applauso.
 

LA GARA VA AVANTI

Tommaso Paradiso e poi Elettra Lamborghini: il Festival di Sanremo va avanti a ritmo serrato. E per il momento "Tutti cantano Sanremo", all'Ariston s'intona una canzone di Nilla Pizzi. Parte il coro. 

Patty Pravo ed il suo grande ritorno a Sanremo. Non perde mai un colpo ed è un'esibizione con i fiocchi. Undicesimo cantante in gara: tocca a Can Yaman presentarlo: si tratta di Samurai Jay

TIZIANO FERRO FA CANTARE E BALLARE L'ARISTON


Intorno alle 22.30 è il momento più atteso: Tiziano Ferro canta a Sanremo. Si tratta di un ritorno. Un grande ritorno. Standing ovation per lui. "Solo tu potevi farmi spegnere queste candeline qui. "Tu sei identico a 25 anni fa, questo signore mi ha fatto cantare questa canzone - che non era un successo - a Domenica in", dice Tiziano Ferro. "Questo quarto di secolo vale 5 secoli di più, grazie alla presenza del pubblico", continua. Tiziano Ferro torna negli stadi e quando lo dice all'Ariston scatta l'applauso. Tutto l'Ariston in piedi per lui. 

LA GARA VA AVANTI CON RAF


Dopo Tiziano Ferro arriva Raf

Argomenti

Carlo Conti
Laura Pausini
Pippo Baudo
Sanremo

