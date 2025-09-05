Festival: Sanremo è ancora Sanremo e resta in Rai, mancano solo gli ultimi passi, lo comunica viale Mazzini

Festival: Sanremo è ancora Sanremo e resta in Rai, mancano solo gli ultimi passi, lo comunica viale Mazzini Photo Credit: Ansa/

Redazione Web

05 settembre 2025, ore 18:00

Negli ultimi giorni gli incontri che hanno dissolto ogni dubbio, il sodalizio storico tra la liguria e la Rai si rinnoverà a giorni, dopo mesi di dubbi e tensioni

Ad un passo dalla svolta storica, tensioni, incomprensioni, poi l’annuncio della Rai. Si resta nel solco della tradizione. Il sodalizio storico, quello tra Festival della Canzone italiana e Comune di Sanremo, con la Rai nel mezzo, si rinnova. Ora viale Mazzini annuncia: "Dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro, è stato raggiunto l'accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell'ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione del partner per l'organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana", che resta dunque nella Città dei Fiori.


Perché Sanremo resta a Sanremo, incontri plenari alla base

La delegazione di dirigenti Rai composta da Francesco Spadafora Direttore Affari Legali e Societari, Williams Di Liberatore Direttore Intrattenimento Prime Time, Davide Di Gregorio Direttore Staff Amministratore Delegato, Paola Marchesini Direttrice Coordinamento Iniziative Strategiche e responsabile ad interim della Direzione Staff del Direttore Generale Corporate, Alberto Longatti Direttore Risorse Televisive e Artistiche è stata ricevuta a Sanremo a Palazzo Bellevue dal sindaco Alessandro Mager e dagli assessori Alessandro Sindoni e Enza Dedali.

Presenti anche il capo di Gabinetto del sindaco, Giulio Camillino, i componenti della commissione tecnica di valutazione, ovvero le dottoresse Rita Cuffini (dirigente al turismo, presidente della commissione), Monica di Marco (segretario generale, membro della commissione), Cinzia Barillà (dirigente servizi finanziari, membro della commissione) e il consulente legale avvocato Harald Bonura. La procedura amministrativa - spiega la Rai - proseguirà nei prossimi giorni con i rispettivi passaggi istituzionali, tra cui anche il passaggio in Cda Rai, necessari per chiudere l'iter. Ma ci siamo, Sanremo resta a Sanremo, e alla Rai.


