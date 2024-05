Fiorella Mannoia a RTL 102.5: «Per i miei settant'anni una grande festa con due date evento a Roma»

Fiorella Mannoia è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante W L’Italia, la cantautrice ha presentato le due grandi serate di festa del 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, la sua città.

I settant’anni di Fiorella Mannoia, compiuti da meno di due mesi, sono il pretesto per portare sul palco i grandi successi del suo repertorio, accompagnati da tante sorprese con numerosi amici, colleghi e ospiti. Ai microfoni di RTL 102.5, la cantante ha rivelato: «In queste due date evento consecutive faremo una grande festa. Ci saranno tanti amici che hanno attraversato la mia vita artistica e che mi verranno a trovare: Claudio Baglioni, Giorgia, Elodie, Alessandra Amoroso, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni, Noemi, Enrico Ruggeri, Ron, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Tosca, Luca Barbarossa, Paola Turci, Danilo Rea, Frankie Hi-Nrg Mc, Amara, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Edoardo Leo, per un totale di 20 ospiti. Danilo Rea ci accompagnerà in entrambe le sere, perché abbiamo fatto una tournée importante insieme. Forse ci sarà anche qualche altra sorpresa. E in questo periodo sto lavorando anche a un singolo!».

“FIORELLA SINFONICA - LIVE CON ORCHESTRA”

Oltre ai due eventi speciali di giugno a Roma, Fiorella Mannoia darà il via a un lungo tour estivo, durante il quale sarà accompagnata per la prima volta da un'orchestra sinfonica nelle location più suggestive di tutta Italia, a partire dal 15 luglio. “Fiorella Sinfonica - Live con Orchestra” inizierà con la data zero l’11 luglio a Gavorrano, per poi proseguire con ventotto tappe in tutta Italia. In merito al tour, Fiorella Mannoia ha raccontato: «Sarà un’estate sinfonica, un bel giro lungo con tantissime tappe. Vi dovete aspettare tutte le mie canzoni riarrangiate per un'orchestra sinfonica, saranno nuove, diverse e molto emozionanti». I biglietti per i live di Roma alle Terme di Caracalla e quelli del tour “Fiorella Sinfonica - Live con Orchestra”, prodotti e organizzati da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

L’IMPATTO DELLA MUSICA

Nel corso di W L’Italia, Fiorella Mannoia ha parlato dell’importanza delle parole nei suoi brani e dell’evento “Una. Nessuna. Centomila” che si è tenuto lo scorso maggio. «Quando la gente mi dice che le mie canzoni aiutano, mi sento tanto piccola perché le parole penetrano proprio le persone. Le parole sono importanti e sono armi: se le usi bene fai del bene, se le usi male fai del male. È una cosa più grande di me. Quando scrissi “Che sia benedetta”, dentro di me pensavo che qualcuno si sarebbe risentito di queste parole. Invece, la maggior parte delle persone che è venuta a ringraziarmi per questa canzone sono persone disabili, malate e tra le più sofferenti. Non l’avrei mai pensato. Un altro grande risultato che abbiamo raggiunto è stato quello della raccolta fondi legata a “Una. Nessuna. Centomila”, con risultati importanti. È la prima volta che abbiamo una risposta così alta per un evento legato alla violenza» ha concluso l’artista.