Foggia, la storica ostetrica Tatjana Koskelewa, muore a 102 ha fatto nascere 9 mila bambini

Foggia, la storica ostetrica Tatjana Koskelewa, muore a 102 ha fatto nascere 9 mila bambini

Foggia, la storica ostetrica Tatjana Koskelewa, muore a 102 ha fatto nascere 9 mila bambini Photo Credit: Corriere Foggia

Redazione Web

27 gennaio 2026, ore 14:30

Dalla deportazione in Siberia al campo di prigionia nazista, fino alla Puglia: la straordinaria vita dell’allevatrice russa scomparsa a 102 anni.

Tatjana Koskelewa aveva 102 anni, è scomparsa stamattina. Era nata l’8 febbraio 1923 a Sumi, in Siberia, all’epoca in Russia. All’età di 23 anni è stata deportata nei campi di prigionia nazista a Bielefield. Nel 1945, quando finì la guerra, arrivò in Puglia nella cittadina dell’Alto Tavoliere, insieme ad un soldato italiano, Salvatore Di Cristino, di San Severo, conosciuto in Germania nei campi di concentramento e diventato suo marito.

 A San Severo considerata “la mamma” di molte donne

A San Severo, in provincia di Foggia, ha ripreso i suoi studi iniziando dalle scuole elementari fino alla laurea in ostetricia a Bari. Li aveva interrotti a causa della deportazione nel campo di concentramento. Lavorando come levatrice ha fatto nascere ben 9.000 bambini per oltre cinquant’anni. Grazie alla sua disponibilità e soprattutto al suo lavoro, è diventata una figura familiare, al punto di essere considerata la mamma di tantissimi sanseveresi.

Il cordoglio della comunità e dei suoi nipoti

Nel suo paese è stata una delle donne più rivoluzionarie per quell’epoca. Infatti una delle sue nipoti, Ljudmilla Venditti, la ricorda così: «È una storia speciale quella di nonna, è stata la prima donna a San Severo ad indossare i pantaloni, la prima ad andare in bici, ha combattuto la fame, si è rimboccata le maniche e ha lavorato tantissimo, a qualunque ora del giorno e della notte. Tutte le partorienti volevano nonna». La notizia della sua scomparsa è stata data dai suoi familiari. L’amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia con una nota: «Era una delle nonnine della nostra città ma in assoluto la mamma di tantissimi sanseveresi, perché per decenni è stata una levatrice, ostetrica e ha aiutato una enormità di mamme e bimbi nel momento più bello della vita. Era detta la russiana per via delle sue origini. Ha lavorato sino a tarda età, aiutando tutti e tutte. Si è spesa per il prossimo, si è spesa per il lavoro». Ha lasciato 9 nipoti e 10 pronipoti.


Argomenti

102 anni
corriere foggia
morte
ostetrica
san severo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • L'inglese è la lingua più conosciuta, ecco cosa racconta lo studio dell'Istat

    L'inglese è la lingua più conosciuta, ecco cosa racconta lo studio dell'Istat

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Soddisfatto delle scelte dei brani. Sulla conduzione del 2027 nessuna certezza”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Soddisfatto delle scelte dei brani. Sulla conduzione del 2027 nessuna certezza”

  • Beppe Sala a RTL 102.5: “Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina

    Beppe Sala a RTL 102.5: “Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina

  • Cisgiordania, due carabinieri fatti inginocchiare da un colono armato. Roma convoca l'ambasciatore israeliano

    Cisgiordania, due carabinieri fatti inginocchiare da un colono armato. Roma convoca l'ambasciatore israeliano

  • Trovata morta a Manchester la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato il presunto killer

    Trovata morta a Manchester la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato il presunto killer

  • Dieci anni senza Giulio Regeni: Fiumicello unita chiede verità e giustizia senza compromessi

    Dieci anni senza Giulio Regeni: Fiumicello unita chiede verità e giustizia senza compromessi

  • Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

    Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

  • Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

    Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

  • Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

    Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

  • Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

    Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

Niscemi: una frana con fronte di quattro chilometri minaccia interi quartieri, mille gli sfollati finora

Niscemi: una frana con fronte di quattro chilometri minaccia interi quartieri, mille gli sfollati finora

iI capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano parla di situazione critica, intanto per i danni del ciclone Harry stanziati i primi 100 milioni di euro dal governo

Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni

Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni

Il ragazzo 14enne era una personaltà complessa, che avrebbe subito angherie e umiliazioni all'interno della scuola "Pacinotti" di Fondi, e che viveva con evidenti difficoltà

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Un episodio che riaccende il dibattito sulle condizioni degli edifici scolastici e sulla sicurezza degli studenti nei mesi invernali.