Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca

NUOVE FOTO DALL'ARCHIVIO DI EPSTEIN

L’ennesimo capitolo dell’affaire Epstein torna a scuotere Washington, mescolando immagini private, scontro politico e una lunga scia di interrogativi irrisolti. Questa volta al centro dell’attenzione non ci sono nuove testimonianze giudiziarie, ma una selezione di fotografie provenienti dall’immenso archivio del finanziere morto in carcere nel 2019, rese pubbliche dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti. Gli scatti, scelti tra decine di migliaia acquisiti dagli esecutori testamentari di Epstein, ritraggono ambienti, oggetti e personaggi noti che nel corso degli anni hanno incrociato la sua rete di relazioni. Le immagini diffuse mostrano figure celebri del mondo politico, economico e culturale accanto a Epstein o all’interno delle sue proprietà. Tra i volti riconoscibili compaiono l’attuale presidente Donald Trump, l’ex capo della Casa Bianca Bill Clinton, l’ex stratega Steve Bannon, imprenditori come Bill Gates e Richard Branson, il regista Woody Allen, l’ex rettore di Harvard Larry Summers e il principe Andrea. Nessuna delle fotografie documenta atti sessuali illegali né coinvolge minori in modo esplicito, ma alcuni scatti includono elementi dal contenuto allusivo, come accessori erotici, che contribuiscono ad alimentare un clima di forte imbarazzo.

NELLE IMMAGINI ANCHE DONALD TRUMP

Particolare clamore hanno suscitato le immagini che riguardano Trump. In una foto compare una ciotola con confezioni di preservativi personalizzati, decorati con una caricatura del presidente e una scritta dal tono ironico. In un’altra si vede un Trump molto giovane, circondato da donne con ghirlande di fiori e i volti coperti. Materiale che, pur non provando condotte illecite, riaccende il dibattito sui rapporti passati tra il tycoon e Epstein, noti frequentatori degli stessi ambienti mondani tra New York e la Florida.



