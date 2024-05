Francesco Gabbani a RTL 102.5: “Nel nuovo brano un mix di spensieratezza e malinconia positiva, con l’aggiunta di una chicca speciale”

Francesco Gabbani è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo nuovo inedito prodotto da Katoo e composto dall’artista stesso con la preziosa collaborazione di Filippo Gabbani e Pacifico ed è il primo tassello di un nuovo progetto discografico, in pieno stile “gabbaniano”.

La doppia faccia di “Frutta malinconia”

L’ultima canzone rilasciata da Gabbani si ispira ad una specie di album fotografico con ritagli di estati diverse, dalla polaroid alle immagini dell’intelligenza artificiale. È un brano spensierato che si affaccia alle piacevolezze leggere della “frutta fresca” che un’estate può offrire, ma è anche uno scorcio sui tempi che stiamo vivendo, in cui la velocità e la frenesia delle nostre vite e della comunicazione non concedono tempo all’approfondimento. Ai microfoni di RTL 102.5, aggiunge: “Il titolo racchiude due aspetti. Da una parte la frutta fresca di stagione, che è una sorta di metafora della spensieratezza che ci si aspetta dall’estate, legata al divertimento, alla leggerezza, alla freschezza. La malinconia invece rappresenta uno sguardo più profondo e coscienzioso sull’analizzare il nostro presente. Viviamo in un momento storico in cui la comunicazione è molto veloce e abbiamo poco spazio per approfondire. Per rendere più intenso il presente, dato che è molto sfuggente, mi ritrovo ad utilizzare i ricordi del passato, quindi questa malinconia ha un’accezione positiva e fa diventare più intensi i vari presenti”. All’interno di “ Frutta malinconia ”, ci sono anche varie citazioni di titoli storici degli anni ‘60, come “i Watussi” di Vianello, e il cantante svela anche: “C’è una chicca per me molto onorevole che è il campione della voce di Giorgio Gaber che dice “Basta” estratto dal brano live “Destra-sinistra”, grazie alla gentile concessione della Fondazione Giorgio Gaber ed Edizioni Curci. Per me lui è tuttora un grandissimo artista e mi fa un grande piacere averlo nella canzone”.

Premi e ricordi indimenticabili



Durante The Flight, Francesco Gabbani ha ricordato alcuni momenti più importanti della sua carriera, come la vittoria della prima edizione di RTL Power Hits Estate nel 2017: “È stata un’esperienza unica, soprattutto perché durante l’esibizione mi sono lanciato sul pubblico e non riuscivo più a tornare indietro. Ho sentito molto l’affetto del pubblico”. In merito alla sua vittoria a Sanremo nel 2017 e alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest racconta: “Con la vittoria a Sanremo penso di aver sdoganato il collegare un balletto ad una canzone pop ma anche il “voltare pagina” rispetto alle performance nella storia di Sanremo. Ricordo invece l’Eurovision a Kiev come un’esperienza fantastica. Una grandissima festa con un clima di grande condivisione e di interscambio con i miei colleghi europei, non solo a livello musicale ma anche culturale”.

Tour in arrivo e live estivi

Francesco Gabbani sarà impegnato con un nuovo tour nei palazzetti che, per ora, prevede tre appuntamenti. Prenderà il via il 19 dicembre 2024 dal Forum di Milano e proseguirà nel 2025 a Firenze, il 15 marzo, e Padova, il 22 marzo. In merito alle tappe già comunicate Gabbani racconta: “Sono le prime date dei tour dei palazzetti, ma in estate farò qualche data live solo nelle isole Sicilia e Sardegna. Saranno quasi una sorta di riscaldamento per i palazzetti e inevitabilmente continuerò a dedicarmi, come sto già facendo da un po’, alla scrittura di nuovi brani, che potrebbero diventare un disco”. Il tour, il cui titolo rimane ancora segreto e verrà svelato più avanti, è prodotto da A1 concerti e i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone (www.ticketone.it/artist/francesco-gabbani).