Francesco Vaia in diretta questa mattina su RTL 102.5: “I vaccini in vacanza? La sanità deve andare incontro alle persone; avanti anche con i concerti in sicurezza”

Il piano vaccinale

“Il piano vaccinale va bene, si può sempre migliorare, dobbiamo essere ambiziosi, il traguardo di un milione di vaccini al giorno è un traguardo che possiamo e dobbiamo cogliere, visti i risultati che stiamo ottenendo, e dato che le vaccinazioni rendono risultati positivi sia sul versante dell’abbattimento della mortalità, quanto della contagiosità e adesso tocca spingere forte”.





I vaccini in vacanza

“Io sono stato tra i primi ad auspicare un’organizzazione della sanità che vada incontro alle esigenze dei cittadini anche in vacanza: noi come sanità pubblica dobbiamo servire il cittadino, lo scopo è portare la buona sanità quanto più vicina al cittadino, è un nostro dovere. Qui non si tratta di capricci, ma si tratta di organizzare il sistema sanitario in direzione della centralità della persona, i cittadini devono andare in vacanza, devono respirare dopo questa pandemia durissima, dobbiamo riposarci, ci serve da un punto di vista psicologico, dobbiamo combattere con forza. Trovo stucchevoli le polemiche tra le regioni, dobbiamo trovare un punto d’incontro, facciamo un accordo tra le regioni, ci scambiato le anagrafe regionali, nulla è impossibile”.





RTL 102.5 Power Hits Estate, un evento COVID-FREE

“Assolutamente favorevole ai concerti in sicurezza, bisogna creare delle bolle negative in questi spazi dove entrano le persone che sono vaccinate con la seconda dose, e coloro che non l’hanno fatto, fanno il tampone 24/48 ore prima dell’evento e se sono negative devono entrare, bisogna prendersi la vita, andiamo avanti anche con i concerti”.