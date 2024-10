Fred De Palma a RTL 102.5: “Rose Villain è un mito e finalmente abbiamo trovato il momento giusto per far uscire questo pezzo”

Fred De Palma è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo ultimo brano, dal titolo “MMH”, featuring Rose Villain e prodotto da Sixpm. In ⁠“MMH” la chimica tra Fred de Palma e Rose Villain è evidente sin dal primo ascolto: nel pezzo, i due artisti uniscono elementi dei rispettivi generi, creando un mix unico. Le barre del testo raccontano un rapporto caratterizzato da desiderio, passione e conflitto. Una relazione che tiene i due protagonisti intrappolati, incapaci di resistere l’uno all’altra, nonostante siano consapevoli della natura distruttiva di questa storia. Ai microfoni di RTL 102.5, Fred De Palma ha raccontato come è nata la collaborazione con la collega Rose Villain: «Rose Villain è un mito per me e avevamo questo pezzo insieme in cantiere da quest’estate. E adesso abbiamo trovato il momento giusto per farlo uscire. Abbiamo scritto il brano quest’estate, tra il mio tour e quello di Rose. Ci siamo trovati a Milano un pomeriggio e abbiamo composto insieme, con il suono di Sixpm». Inoltre ha aggiunto qualche dettaglio in più in merito al titolo del brano: «Il titolo del brano è “MMH”, anche se all’inizio non era così, però ci sembrava molto divertente e ci incuriosiva sapere come l’avrebbero annunciato in radio per esempio. Così è rimasto questo».





Le collaborazioni internazionali di Fred De Palma

Fred De Palma non è nuovo alle collaborazioni con altri artisti italiani, come Guè in “NOTTE CATTIVA” e Baby K in “Dio benedica il reggaeton”, ma non solo. Infatti il cantante di “Passione” è uno dei pochi artisti italiani ad avere collaborato con popstar internazionali, quali Justin Quiles in “ROMANCE”, Sofia Reyes in “Il tuo profumo”, Ana Mena in “D’Estate non vale”, “Una volta ancora” e “Melodia Criminal” e con Anitta in “Paloma” e “Un altro ballo”. Durante The Flight, l’artista ha rivelato: «Con Anitta mi sento spesso, sta molto bene. Quando è venuta a Milano qualche tempo fa ci siamo scritti per vederci, io purtroppo ero in tour in Germania e non abbiamo avuto modo, ma ci sarà occasione un’altra volta».