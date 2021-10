Furto in casa vicino a Santopadre, nel frusinate, uomo spara e uccide ladro

Un uomo è stato ucciso con un colpo di fucile a Santopadre, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe introdotta in una casa con altri complici nel tentativo di compiere un furto. Non è escluso che il proprietario abbia sparato con il fucile dopo aver sorpreso i ladri nella sua abitazione. La vicenda è ancora poco chiara. Sono in corso le indagini dei carabinieri.





Tentativo di furto finito in tragedia

Dalla primissima ricostruzione emerge l’ipotesi che si possa trattare di un tentativo di furto finito in tragedia. La vittima sarebbe un romeno di 39 anni, che potrebbe essere stato sorpreso dal padrone dell’abitazione, un tabaccaio che già in passato aveva subito dei furti. Sempre secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, che sono subito intervenute sul posto, con la vittima ci sarebbero stati altri tre complici, che sarebbero riusciti a scappare. A lanciare l’allarme è stato lo stesso commerciante. Le indagini sono coordinate dalla procura di Cassino. Accanto al corpo della vittima è stata trovata una pistola caricata a salve.





La versione del proprietario di casa

Il tabaccaio ha raccontato ai carabinieri che era appena tornato a casa quanto ha sentito dei rumori al piano superiore. Ed è andato a controllare, trovando gli intrusi. Tre secondo il proprietario di casa e uno di questi, impugnava una pistola che sembrava vera. Questa è la versione fornita dal 58enne che avrebbe detto di aver sparato per legittima difesa. I carabinieri stanno cercando conferme al suo racconto ed hanno compiuto accertamenti nella villetta per capire come i ladri siano riusciti ad entrare in casa. Gli inquirenti sono a caccia dei complici della vittima e non è escluso che nelle prossime ore acquisiscano anche i filmati di videosorveglianza di alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso qualcosa utile alle indagini.